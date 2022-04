Základním školám v kraji schází psychologové, pomohou žákům i učitelům

„Školní psycholog není zařazený personálně do vzdělávacího systému, takže nemůže být placený stejně jako učitelé. Školy tak musejí hledat jiné způsoby, jak ho zaplatit. Určitou roli v tom hraje také dobrovolnost mít takového specialistu,“ jmenuje důvody expertka na klima školních tříd Eliška Tenklová z místní akční skupiny (MAS) Rozkvět, která školám na území obcí s rozšířenou působností (ORP) České Budějovice dokáže zajistit pomoc díky sdíleným odborníkům projektu českobudějovického Místního akčního plánu vzdělávání (MAP).

Zpravidla se jedná o pracovníky na externích pozicích školní psycholog, speciální pedagog, kteří přímo na školách řeší nejen konkrétní problémy dětí, ale také pedagogů. Jsou tak zpravidla prvními osobami, které jim mohou pomoci.

Nejčastěji se věnují dětem ze sociálně znevýhodněných oblastí, což je případ ZŠ v Boršově nad Vltavou, kde jednoho takového psychologa před časem díky finančním zdrojům MAP získali.

„Máme tu několik žáků z dětského domova, v tomto případě na možné problémy sami upozorňujeme. Často také společně řešíme přechod ze školky do školy. Děti mohou být úzkostlivé a plačtivé. Vídáme tu i maminky, které mají problém rozloučit se s dítětem,“ popisuje vlastní zkušenosti zástupkyně ředitelky ZŠ Boršov nad Vltavou Alena Houdková.

Právě ve školách v menších sídlech je největší problém sehnat takového odborníka. Pokud ho nemají, zpravidla ho nahrazuje výchovný poradce.

„Jenže ten ho nemůže plnohodnotně zastoupit, protože vedle toho normálně učí a má další povinnosti. Navíc pokud řekne rodičům, aby s dítětem vyhledali pomoc psychologa, častokrát jeho dobře míněnou radu přejdou s odmítnutím,“ vysvětluje Tenklová.

Vedle peněz ale musejí mít jihočeští ředitelé škol na paměti také omezenou nabídku specialistů. Právě v případě školního psychologa nenabízí žádná z jihočeských vysokých škol adekvátní vzdělání.

„Ani na Jihočeské univerzitě není možné studovat psychologii na magisterském stupni. Často pak absolvent pocházející z regionu zakotví v místě, kde studoval. Kraj tak kvůli tomu může přicházet o odborníky,“ připomíná Tenklová.

Nedostatek peněz i vzdělaných specialistů pak má za následek, že absolventi škol raději míří do soukromého sektoru. „Ministerstvo školství i kvůli tomu připravuje operační program Jan Ámos Komenský, který by se měl zabývat i potřebou zvýšení počtu školních psychologů a speciálních pedagogů,“ říká Pavel Vácha, ředitel Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) v Budějovicích . První výzvy v programu bude možné využít už letos.

Válka na Ukrajině je citlivé téma

Ředitelé škol by však potřebovali některé problémy řešit okamžitě. I kvůli tomu se nedávno na MAS Rozkvět obrátila ZŠ v Dubném na Budějovicku, která díky tomu získala svého psychologa na začátku školního roku.

„Neměli jsme žádné konkrétní problémy na škole, spíše se nabídla možnost, tak jsme toho využili. Nyní se ukazuje, že kvůli covidu nebo situaci na Ukrajině jeho služby rozhodně potřebujeme,“ líčí ředitel školy Václav Meškán.

Vyšší poptávku v covidové době potvrzuje také Tenklová, podle níž mají daleko více práce právě výchovní poradci. „Také školy, které mají vlastní psychology, je využívají daleko častěji. Navíc i rodiče zjistili, že jejich děti mají problémy, a chtějí to řešit. Zkrátka se o ně víc zajímají a podepsalo se to i na vztahu rodičů s učiteli,“ doplňuje.

V regionu jsou ale také školy, které náročné období zvládají bez psychologa. Například v ZŠ a MŠ Ševětín ve stejnojmenném městysu na Budějovicku zatím stačí výchovný poradce nebo školní asistent.

„Získali jsme ho díky programu ministerstva školství Šablony a momentálně se nám stará i o děti z Ukrajiny. V případě vážnějších problémů vždy vše řešíme s PPP,“ přidává ředitelka Jana Schnelzerová.

Největší výzvou pro školy a jejich specialisty jsou momentálně ukrajinské děti. Řada z nich je začala rovnou začleňovat do českých kolektivů. To ale podle Tenklové není správná cesta.

„Představte si, že čtyři hodiny sedíte v cizím městě mezi cizími lidmi a nerozumíte jim. Pro dítě to musí být hrozně těžké. Proto by podle mě bylo nejlepší zřizovat čistě adaptační ukrajinské třídy, pokud to jde. V prvním měsíci by se hlavně měly seznámit s prostředím, učení by mělo být na vedlejší koleji,“ navrhuje.

Téma války na Ukrajině ale dopadá i na české děti. Učitelé kolikrát nevědí, jak s dětmi konflikt probírat a zda vůbec se mu ve školních hodinách věnovat.

„Rodiče by měli umět účinně odfiltrovat negativní zprávy a nenutit svým dětem taková témata. Nesmí se to ale stát ani ve škole. Zkrátka je dobré počkat, až budou samy připravené o tom mluvit. Děti přijímají reakce na válku z okolí jako houba. Dokonce i od učitelů, i když se snaží to skrývat,“ připouští Tenklová.

Nejsou to ale jen děti, které potřebují služby psychologů. Často se na ně obracejí i sami pedagogové. Právě to je jeden z důvodů, proč by ho chtěli i v boršovské škole.

„Pomohl by rozvíjet náš kolektiv, abychom nestagnovali. Ne vždy máme také možnost sdílet své problémy s ostatními. Jsme tu samé učitelky, bylo by to pro nás i ulehčení,“ připouští zástupkyně ředitelky Houdková.