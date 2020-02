Vyhlášky nestačí, zakázané herny ve městech na jihu Čech dál přežívají

Poruší zákon, dostanou trest, ale za nějaký čas se do nelegální činnosti pustí znovu. Zkušenosti z jihočeských měst potvrzují, že boj s hazardem jen tak neskončí. Ukazují to statistiky, které jihočeští celníci poskytli MF DNES.

Hazard je dlouhodobě zakázaný například v Českých Budějovicích. I přesto jsou v ulicích města podniky, kde lidé hází peníze do blikajících strojů. Na taková místa pak vyráží Celní úřad pro Jihočeský kraj, kde se na herny specializuje šest lidí.

„Přímo v krajském městě provedli pracovníci celního úřadu v roce 2019 v oblasti hazardu celkem šest kontrol s pozitivním výsledkem. Zadrželi při nich celkem 33 hracích zařízení. Pro srovnání: v roce 2018 to byly dvě kontroly s pozitivním výsledkem a šestnáct zadržených hracích zařízení,“ uvádí mluvčí jihočeských celníků Emanuel Breicha.

Vyhláška proti hazardu v krajském městě platí více než tři roky. I přesto se ho ale podle statistik nedaří z ulic dostat, naopak mají celníci víc práce.

„Překvapuje mě, že se i několik let po začátku platnosti vyhlášky najdou lidé, kteří takto porušují zákon. Dostalo se ke mně, že v případě některých heren jsou problémy opakované,“ líčí náměstek primátora Juraj Thoma (OPB).

Podle něj město kromě vyhlášky nemá jinou možnost, jak s hazardem bojovat.

„Vymáhání se přesunulo do kompetence celníků, kteří se snaží ten problém řešit. Osobně bych volil co nejtvrdší postih. Je to jako s parkováním. Když za celodenní parkování na náměstí zaplatíte, vyjde vás to draho. Když tam stojíte bez povolení a dostanete pokutu 200 korun, tak jste na tom ještě vydělal a třeba příště uděláte to stejné. Pokuty musí mít jasný ekonomický dopad na provozovatele, jinak nebudou účinné,“ domnívá se Thoma.

Alespoň podle dokumentů, které jihočeští celníci MF DNES poskytli, se však zdá, že se výše trestů za hazard zvyšuje. Zatímco v roce 2017 uložili v celém kraji tři sankce v součtu za 35 tisíc korun, o rok později to bylo za stejný počet už sto tisíc korun. V loňském roce dokonce uložili patnáct pokut v celkové výši 6,3 milionu korun.

A zatímco poslední tři roky v kraji klesaly kontroly, počet porušení naopak rostl, každoročně jich bývá okolo padesátky. Roste ale také počet nelegálních heren. Podle statistik jich v roce 2017 bylo čtrnáct, loni už číslo vzrostlo na 33.

Problémy mají i v Písku či Strakonicích

Blikající přístroje, které se v některých případech vydávají za vědomostní hry, je možné najít v ulicích mnoha jihočeských měst, i přestože v řadě z nich hazard vyhláška zakazuje. To platí i pro Písek, kde čísla meziročně vzrostla. Zatímco v roce 2018 zabavili celníci osm herních zařízení, loni jich bylo 15.

„Provozovatelé to označí jako kvízomat a vydávají to za vědomostní hru. Celní správa je tady ale aktivní. Pokaždé, když přijedou, nějaké zařízení najdou. Některá místa už prý dobře znají, protože se tam problémy opakují. My o to samozřejmě nestojíme, má to negativní dopady. Bohužel je ale po takové činnosti mezi některými lidmi poptávka,“ kroutí hlavou starostka Eva Vanžurová (Pro Písek).

V počtu zadržených hracích zařízení skončila za Pískem Blatná, Milevsko či Strakonice. V posledním jmenovaném městě se naopak čísla snížila. Předloni tam zabavili dokonce 24 zařízení a v uplynulém roce už to byly pouze čtyři.

„My jako město s tím můžeme bojovat těžko, ale samozřejmě máme vyhlášku. Ten úbytek registrujeme a těší nás to. Podle mě hodně pomohlo, že se z toho stalo takové celostátní téma. Svou roli hrají i sankce, které jsou pro některé provozovatele nepříjemné. A zásluhu na tom má i městská policie. Naštěstí nemáme signály, že by čísla rostla. Zároveň se nezdá, že by to bylo spojené s vyšší kriminalitou,“ dodává strakonický starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost).