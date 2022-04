I přes covidová omezení byla sezona dobrá, hodnotí zimu jihočeské skiareály

V neděli odpoledne obsluha vypnula čtyřsedačkovou lanovku na Zadově, a tím zároveň skončila lyžařská sezona v jihočeských a příhraničních šumavských areálech. A kdo o víkendu ještě vytáhl lyže, nelitoval. I když začal duben, svezl se v prašanu.

„Od pátku do neděle napadlo dvacet centimetrů sněhu, což podmínky výrazně vylepšilo. Za sobotu se u nás vystřídalo zhruba 150 lidí, to jsme připravili rolbou jen sjezdovku U můstků a měli i večerní lyžování. V neděli jsme urolbovali i trať Pucalka a návštěvnost byla necelých 200 lyžařů,“ spočítal vedoucí provozu zadovského areálu Petr Vondraš a dodal, že pro běžkaře upravili ještě pět kilometrů tras.

Celkem 113 dní byl v provozu Skiareál Lipno, což je podle jeho ředitele Matěje Kratochvíla nadprůměrně dlouhá sezona.

„V kontextu s opatřeními proti covidu ji musíme hodnotit úspěšně. V prosinci mohli lyžovat jen očkovaní, v lednu bylo hodně lidí nemocných nebo v karanténě, v únoru už se to srovnalo a březen byl co do návštěvnosti super. To vyšlo i počasí, kdy v noci mrzlo a přes den svítilo sluníčko,“ popisoval Kratochvíl a dodal, že za zimu se v areálu vystřídalo zhruba 126 tisíc lidí.

Se sezonou 2020/21 tu uplynulou zimu srovnávat nechce, to totiž mohly být lyžařské areály otevřené jen devět dní kvůli covidu. „Pro nás je určující zima 2019/20. Ta byla mimořádná sněhovou nadílkou. Nyní toho sněhu nebylo tolik, ale napadl celkem brzy a podmínky byly dobré od prosince do konce března. I když přišly tradičně dvě oblevy, ale ty provoz nepřerušily, jen omezily,“ hodnotil Kratochvíl.

Ředitel připomněl, že tuto zimu si návštěvníci mohli konečně užít všechny novinky, které v areálu v posledních dvou letech vybudovali – novou sjezdovku Lipenská, u ní dvousedačkovou lanovku, hotel Element, zázemí pro lyžařskou školu, půjčovnu či restauraci Stodola.

„Díky této lanovce máme nové nástupní místo do areálu, kde je i parkoviště, pokladna, občerstvení nebo toalety. Lyžaři to chválí, protože už není takový nápor na čtyřsedačku vedoucí od hlavního parkoviště,“ vysvětlil Kratochvíl.

A konstatoval, že před nadcházející sezonou na výrazné novinky nedojde. Další lanovky nebo sjezdovky tak lyžaři čekat nemohou.

„Budeme investovat do zábavy, protože tu rodiny s dětmi od našeho areálu očekávají. Na sjezdovce Lipenská chceme dodělat terénní vlny a hupy. Snad se podaří spolupráce se snowboardkrosařkou Evou Samkovou a jejím týmem, kteří by nám s tím mohli pomoci. Zároveň bychom chtěli vyřešit současnou skikrosovou trať. Tu se nám tuto zimu nepodařilo vysněžit, protože jsme se raději soustředili na udržení sjezdovek ve výborném stavu. Příští rok se chceme pustit do vysněžení skikrosu dřív, protože si uvědomujeme, že ho hlavně děti mají rády,“ uvedl ředitel.

Na Zadově chystají novou nádrž na vodu

V Lyžařském areálu Zadov, druhém velkém středisku v jihočeské části Šumavy, plánují novinku, která nebude na první pohled patrná, ale provozovatelům výrazně pomůže.

„Přes léto chceme vybudovat druhou nádrž na vodu pro sněžná děla. Díky tomu dokážeme sjezdovky vysněžit rychleji. V části Kobyla nebudeme muset jít postupně, nejdřív jednu trať a pak druhou. Tím můžeme sezonu zahájit dřív,“ připomněl vedoucí provozu Vondraš.

A dodal několik čísel z právě skončené sezony, která byla co do počtu lyžařů nadprůměrná – v areálu se vystřídalo zhruba 90 tisíc lidí. V předcházejících dvou, když se nebude počítat ta loňská, jich bylo o několik tisíc méně.

„To ukazuje, že omezení kvůli koronaviru se u nás v návštěvnosti neprojevila. Sezonu jsme zahájili 10. prosince a pokračovali celou zimu bez přestávky. Přežili jsme i dvě oblevy. Sněhu bylo dost, takže už koncem ledna jsme odvezli ze sjezdovek děla a vydrželi do začátku dubna,“ potěšilo Vondraše.

Sezonu si pochvalují i na rakouském Hochfichtu, který si oblíbili jihočeští lyžaři. Ti minulou zimu do střediska kvůli covidovým opatřením nemohli. Nyní jich opět dorazilo několik desítek tisíc.

„A to i přesto, že po většinu sezony platila v Rakousku docela přísná omezení,“ upozornil ředitel střediska Gerald Paschinger a dodal, že do areálu zavítalo celkem téměř čtvrt milionu návštěvníků.

Šéf Hochfichtu zhodnotil letošní sněhové podmínky jako nejlepší za poslední roky a doplnil, že už od druhého týdne sezony až do 27. března byly v provozu všechny lanovky a sjezdovky. „Jen v lednu nás potrápilo větrné počasí, které nás na pár dní donutilo přerušit provoz areálu,“ poznamenal Paschinger.