Záchranná stanice slaví deset let, pomohla již stovkám zvířat

„Nejčastějšími pacienty jsou ptáci zranění elektrickým proudem od drátů vysokého napětí. Dále zvířata po střetu s automobilem či mláďata, která nám přinesou lidé v domnění, že strádají,“ vysvětluje ošetřovatelka Kristýna Falková, která ve stanici pracuje už bezmála devět let. Podle ní je to skvělé, ale i časově velmi náročné povolání. Nejnáročnějším obdobím roku je jaro.

Od roku 2012 v Klášterci přijali k ošetření přes osm stovek zvířat. Bohužel ne všechna se ze svých zranění zotaví, a pokud ano, tak ne vždy je možné je vypustit zpět do přírody.

„Naštěstí je většina těch, která se nám podařilo ošetřit a zpět úspěšně vypustit do přírody. Za dobu existence záchranné stanice jich evidujeme okolo čtyř stovek,“ propočítává zoolog Vladimír Dvořák, který o zvířata také pečuje.

Zázrak u malého rysa

Dá se říci, že co zvířecí pacient, to samostatný příběh. Lidé si nejspíš pamatují hlavně rysa Davida, kterého v roce 2013 jako kotě srazil automobil a způsobil mu závažná poranění zadních končetin. Po několika operacích se ho nakonec podařilo veterinářům zachránit. Protože byl ale tehdy velmi mladý a dlouho se léčil, nemohli ho ošetřovatelé vypustit zpět do volné přírody.

„Uzpůsobili jsme mu jeden z výběhů v Klášterci. Po pár letech se připravil přírodní výběh v návštěvnickém centru Kvilda. Davidovi jsme zajistili deset let kvalitního života, který skončil letos na jaře. To považujeme za takový malý zázrak po takovém množství operací, dlouhé rekonvalescenci a následcích, jež mu zůstaly do konce života,“ vypráví Falková.

Vedle rysa se personál záchranné stanice staral také o řadu běžných, vzácných i velmi vzácných živočichů, a to včetně tetřevů, puštíků bělavých, orla mořského nebo potáplice severní. Většinu zvířat přivezou pracovníci sami poté, co jim zavolají jejich nálezci. Někdy je však lidé přivezou sami a mnohdy zbytečně.

„Často lidé zachraňují mláďata, která to fakticky nepotřebují. Myslím třeba malé, ale už opeřené ptáčky, kteří se učí létat, ale jsou pod dohledem rodičů. Nebo jsou to koloušci, které lidé najdou na louce, ale přitom jen čekají na matku, která odběhla,“ zmiňuje Falková, jež se v takových případech pro tato mláďata stává adoptivní mámou.

Opeřence krmí často a pravidelně, ale jen přes den. Složitější je to u savců. „Těžší to bylo, když jsem doslova vypiplávala třeba mládě veverky. Tomu jsem musela podřídit nejen svůj denní, ale i noční program. Prostě jsem se pár týdnů pořádně nevyspala,“ vzpomíná.

Areál stanice je otevřený i pro veřejnost, a to každou středu od června do konce září. „Příchozí provedeme naším zařízením, kdy jim představíme zvířata, která u nás kvůli trvalým následkům zůstávají. Také se snažíme návštěvníky vzdělávat, vysvětlovat třeba právě to, že ne každé zvíře, na které v přírodě narazíme, je nutné hned zachraňovat,“ dodává Dvořák.

Záchranná stanice se neustále rozvíjí. V posledních letech se podařilo vybudovat několik nových voliér, například pro krkavcovité nebo drobné pěvce. Tyto voliéry zlepšují životní komfort zvířatům, případně zajišťují i potřebnou izolaci pro zachraňovaná zvířata, aby při jejich léčení a rekonvalescenci nevznikla nezdravá závislost na člověku. Kvůli ní by pak bylo obtížné nebo i nemožné je vrátit do přírody.