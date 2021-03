Jihočeské záchranáře už zaměstnává britská mutace, lidé se rychle zhorší

Loni se jihočeští záchranáři setkávali s tím, že je lidé s diagnózou covidu-19 někdy volali ze strachu i v případech, kdy nebyl odvoz do nemocnice nutný. Nyní se zdravotní stav lidí s koronavirem opravdu horší.



„Před 14 dny byl covid pozitivní každý osmý pacient, kterého jsme převáželi, dnes už je to každý čtvrtý až pátý. Vozíme do nemocnic zhruba 200 pozitivních lidí týdně,“ říká ředitel jihočeské zdravotnické záchranné služby (ZZS) Marek Slabý.

Podle Slabého je důvodem i agresivnější britská mutace, která se v Jihočeském kraji objevuje čím dál častěji.

„Zřejmě kvůli ní je to zhoršení velice rychlé, zvlášť u mladších ročníků. Člověk vypadá, že mu bude stačit být doma a brát běžné léky, a za 24 hodin má těžký průběh zápalu plic, i když den předtím měl ještě mírný. Vozíme je s bolestmi na hrudi, dušností a podobně,“ srovnává Slabý.

Šéf záchranky připouští, že situace není komfortní, ale zatím počty nemocných nejsou tak vysoké, aby ZZS musela řešit hromadné transporty pacientů mezi kraji. „Setkáváme se s těžkými případy, ale když to srovnám třeba s Karlovými Vary, je to ještě relativně dobré,“ míní.

To se ale může během pár dní změnit. „Plzeňský kraj i Vysočina červenají, lze předpokládat, že se to sem přesune. Nebo budeme mít obrovské štěstí a tím, že je náš kraj řídce osídlený, k tomu nedojde. Ale na to bych nespoléhal. Obávám se, že to postihne i jižní Čechy, a pak budeme mít velký problém my i nemocnice,“ naznačuje Slabý.

Pomohlo očkování záchranářů

V současnosti ZZS převáží pacienty s covidem kvůli nedostatku lůžek jen mezi jihočeskými nemocnicemi. Problém ale může nastat v momentě, kdyby ještě víc narůstal počet pacientů vyžadujících intenzivní péči.

„Jsme limitovaní technickým vybavením těchto lůžek a personálem. Co se týká těch normálních, máme slušnou rezervu, ale ARO a JIP je sektor, který má své limity a nejde je navyšovat v desítkách a stovkách na úrovni kraje. Máme ale konkrétní kroky, plány,“ potvrzuje hejtman Martin Kuba.

Na ZZS pracuje zhruba 680 zdravotníků. Loni se nákaza nevyhýbala ani jim. „Největší krizi jsme měli, když nám onemocněl celý dispečink. A jsou období, kdy máme v karanténě velkou část lidí z určitého okresu. Zatím se nám to ale podařilo vždycky nějakým způsobem zvládnout,“ hodnotí šéf Slabý.

Počet covid pozitivních záchranářů se výrazně snížil díky očkování. Přesto musí zdravotníci dodržovat maximální hygienická opatření. Prodlužuje se tak reakční doba výjezdu. Za normální situace vyjíždí sanitka k případu v optimální době dvou minut, teď se čas prodlužuje na zhruba pět minut. Po návratu na základnu pak zabere dalších 30 minut až hodinu dekontaminace vozidel ZZS.

„Když dispečink nabírá výzvu, stanovuje riziko nákazy koronavirem v místě. Jestliže víme, že jedeme ke covid pozitivnímu pacientovi, který se zhoršil, vyjíždí záchranáři samozřejmě oblečení do ochranného obleku a dalších věcí,“ popisuje Slabý.

Druhou skupinu tvoří pacienti, u nichž je riziko, že mají koronavirus, velké, ale sami si to neuvědomují.

„Tam je ochrana trochu menší, nicméně rukavice, štít, respirátor si musí záchranáři obléct. Do poslední skupiny patří výjezdy, kdy to na covid nevypadá, ale ochranné pomůcky musí mít stejné,“ doplňuje Slabý.

Náklady rostou

Nutnost vybavení ochrannými prostředky je velkým finančním zásahem do rozpočtu ZZS. „Jsou to statisícové až milionové položky a náhrady od pojišťoven to nemůžou v žádném případě dohnat,“ upozorňuje Marek Slabý.

„Byla by pro nás velká pomoc, kdybychom mohli vyčíslit, kolik jsme dali za ochranné prostředky, personální náklady na činnost odběrových mobilních týmů, dekontaminačních týmů a podobně a stát to dorovnal z rozpočtu. Pokud to nehradí stát, musí to platit kraj z provozního příspěvku a ten má nejen ZZS, ale i školy a další. Jeho možnosti nejsou nekonečné,“ ví Slabý.

Jihočeský kraj v letošním roce schválil provozní příspěvek pro ZZS ve výši 470 milionů korun, což je nárůst o 32 milionů oproti loňskému roku.

„Kraj ještě podporuje ZZS investičním příspěvkem, který byl na rok 2021 schválený ve výši 46,9 milionu a je určený především na obnovu sanitních vozů. Tato částka zahrnuje investiční prostředky 33 milionů, které nebylo možno vyčerpat v roce 2020 a byly převedeny do letošního rozpočtu,“ doplňuje Milan Rybák z odboru zdravotnictví Jihočeského kraje.