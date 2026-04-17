Hlubočtí strážníci dostali v půl šesté odpoledne informaci od hlídky Policie ČR, že na ferratě na levém břehu Vltavy jedné ženě došly síly a údajně by měla být již delší dobu ve vodě.
Strážníci přijeli na místo jako první a k ferratě sestoupili s již připraveným defibrilátorem pro případ jeho potřeby. Na místě zjistili, že se žena nachází v úseku, kam se nelze běžným způsobem dostat.
„Jeden ze strážníků sundal uniformu a skočil do řeky, aby k ženě doplaval. Mezitím si druhý strážník nasadil postroj na lezení, který mu zapůjčila jedna z žen a vydal se kolem skály trasou ferraty. Třetí strážník dohlížel na výstroj a výzbroj svých kolegů a byl připraven na další pomoc,“ popsali zásah hlubočtí strážníci na svém Facebooku.
Strážník plavající v řece brzy zjistil, že ženu vytáhli její kolegové z vody, avšak byli v místě, kam byl špatný přístup. Mezitím na místo dorazili policisté, dobrovolní hasiči z Hluboké a záchranáři. V pohotovosti byl také vrtulník, který kroužil nad ferratou.
Když bylo zřejmé, že je lezkyně mimo ohrožení života, vrátili se strážníci zpátky a ženu poté pomocí člunu vyzvedli hasiči a převezli ji do sanitky.
„Byla při vědomí, bez zjevného zranění, orientovaná, s posádkou spolupracovala. Po základním ošetření ji sanitka převezla na urgentní příjem českobudějovické nemocnice,“ upřesnil mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.
Strážníci ostatní osoby z ferraty odvezli k jejich autům zaparkovaným v Purkarci.