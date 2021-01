V pavilonu Z na českobudějovickém výstavišti budou traktory i koncerty

„V první řadě dojde k demontáži pláště budovy a technických rozvodů. Ještě před začátkem letošní Země živitelky by stavba měla mít kompletně nový kabát,“ popisuje ředitel výstaviště Mojmír Severin.

Modernizace pavilonu Z je náročná hned z několika důvodů. „Budova má za sebou za posledních 50 let několik méně či více zdařilých oprav. Ne vždy je ale autoři správně zdokumentovali. Bylo nutné hledat po archivech původní plány, abychom měli představu, co budova po technické stránce obsahuje,“ hodnotí Severin.



Nepomohla ani povodeň z roku 2002. Voda tehdy areál zatopila a poničila část historických dokumentů výstaviště.

Novou podobu navrhl českobudějovický Atelier 8 000.



„Důležité je, že to nemá být jednoúčelová hala. Cílem bylo, aby se dala používat k různým akcím. Měli jsme za úkol vytvořit zázemí pro Zemi živitelku, tematické výstavy, veletrhy, konference nebo třeba plesy a další kulturní akce. Pro České Budějovice a obyvatele města je důležité, že pavilon bude možné používat po celý rok při nejrůznějších událostech,“ vysvětluje architekt Martin Krupauer.

Podle něj ateliér při práci respektoval původní tvar. I proto se na první pohled nezmění tři dominantní části, které stavbu tvoří. Dostanou ale nový vzhled. Jinak budou vypadat i vnitřní prostory.

„Uvnitř je to teď kompletně vybourané. Návštěvníci se tak mohou těšit na zcela novou podobu. Hotovo bude do výstavy Země živitelka, což bylo podmínkou výběrového řízení,“ ubezpečuje Severin. Za posledních 10 let je to pro výstaviště největší investice. Celkem vyjde na více než 135 milionů korun.

K zemi jdou další pavilony

Práce na pavilonu Z ale nejsou to jediné, co se v těchto týdnech v areálu odehrává.



„Postupujeme strategií, kterou jsme představili před zhruba třemi lety. Tehdy jsme si vytipovali objekty, jež pro nás mají nějaký význam z pohledu veletržnictví či architektury. Ostatní stavby, které tohle nesplňovaly, začínáme postupně demolovat. To se týká například restaurací Klas a Rybářská bašta. Teď se bourá také pavilon J,“ shrnuje ředitel.

Severin dodává, že v těchto místech vznikne venkovní výstavní plocha. Nedaleko pavilonu Z se pak objeví další podobné prostory o rozloze více než tři tisíce metrů čtverečních, které také poslouží k výstavám.

To všechno má být hotové do začátku letošního ročníku Země živitelky, který je naplánovaný od 26. do 31. srpna. Ten loňský pořadatelé zrušili kvůli koronavirové pandemii.

„Opravdu to bylo velmi složité, protože to byl teprve druhý ročník za posledních 47 let, kdy se výstava nekonala. Proto jsme to daleko víc zvažovali. Čas nám ale nakonec ukázal, že jsme jinou možnost neměli. Nakonec jsme se rozhodli správně a brzo, díky čemuž jsme ušetřili značné množství nákladů, což nám s ohledem na tu situaci pomohlo,“ hodnotí ředitel.

Přípravy na nadcházející sezonu se podle něj výrazně nemění. „My pokračujeme v kalendáři po obchodní stránce tak, jako kdyby žádná omezení neplatila. Akce totiž musíme připravovat s velkým předstihem, ať už jde o stavební veletrh, Hobby, nebo hlavní výstavu, kterou je Země živitelka. Na základě těch aktuálních informací pak musíme reagovat. Nejde říct, že nebudeme dělat nic. To by bylo špatně,“ dodává Severin.