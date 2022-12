Budějovické výstaviště čekají změny, přibudou nové festivaly i hotel

„Teď se zaměříme na napojení výstaviště na okolí a město. Podílíme se na vzniku architektonických studií kraje, města a ateliéru A8000, jež to řeší. Chceme zprůchodnit výstaviště i v příčném směru, čemuž by měla sloužit nově vybudovaná lávka přes Vltavu k Jiráskovu nábřeží,“ vysvětluje předseda představenstva výstaviště Mojmír Severin s tím, že průchod areálem by měl být dokončený do čtyř let.

Otázkou pro něj zůstává také prostor u obchodního domu Tesco, kde by dokonce do několika let mohl vyrůst nový hotel, protože při větších akcích bývá ve městě problém sehnat ubytování. „Hodně bychom ho využívali i při kongresové turistice, pro niž máme vyhrazený především pavilon Z. Nyní jsme ve stavu zadání studie proveditelnosti, ale víme, že bychom ho neprovozovali my,“ doplňuje Severin.

Vedení výstaviště má také v plánu vybudování nového vstupního prostoru ze severu nebo dalšího pavilonu. „Jsou to zatím střednědobé plány a momentálně nemáme vypracované žádné konkrétní dokumenty. Musíme si budoucnost severního okraje výstaviště dobře promyslet,“ říká Severin a dodává, že úpravy čeká také pavilon D3, který bude více odpovídat současným požadavkům na životní pohodu u skotu.

Na stavební úpravy v samotném areálu či jeho okolí by měly navázat akce spojené s případným statutem Hlavního evropského města kultury v roce 2028.

„Chceme být jedním z hlavních partnerů projektu, protože můžeme poskytnout 26 hektarů ploch uprostřed města. Mohou se tu konat koncerty i další vystoupení. Navíc jsou s případným vítězstvím spojené i různé investiční projekty, které by mohly rozvoj areálu jedině podpořit,“ myslí si obchodní ředitel výstaviště Jan Kuběna.

Nový koncept Event Park

Doplnil, že návštěvníci příští rok nepřijdou o žádnou z tradičních akcí. Hned na začátku jara si ale vedení připravilo novinku v podobě veletrhu Urbatech, který byl dříve součástí Hobby. „Zaměřuje se hlavně na řešení a posílení energetické nezávislosti obcí a měst. Chceme nastolit témata vodního hospodářství, zejména pak zadržení vody v krajině,“ představuje Kuběna.

Výběr z programu Výstaviště v roce 2023 30. 3. – 1. 4. Urbatech – veletrh řešení pro města a obce

15.–16. 4. Mezinárodní výstava psů

11.–14. 5. Hobby a Czech Food Expo – národní potravinářský veletrh

26.–27. 5. Slavnosti piva 23.–25. 6. Summer park – festival zážitků pro celou rodinu

24.–29. 8. Země živitelka 30. 11. – 3. 12. Vánoce na výstavišti

Souběžně s květnovým termínem Hobby mohou zájemci navštívit také potravinářský veletrh s názvem Czech Food Expo. Jeho hlavním motivem je propagace a přiblížení českých potravin, které si budou moci návštěvníci na místě také koupit. Čtyřdenní akci doplní kulturní program včetně kulinářské show nebo ochutnávek prezentovaných výrobků.

Na konci června pak trojici nových akcí v areálu doplní třídenní festival pro rodiny s dětmi Summer Park, který jako jeden z mála bude pořádat samotné výstaviště.

„Chtěli bychom poslední školní týden dětem oživit sportovními aktivitami, různými atrakcemi, ale i kulturním programem,“ připomíná Kuběna s tím, že vedení výstaviště v tuto chvíli jedná s vedením kraje o podporu. „Rádi bychom totiž festival propojili s olympiádou dětí a mládeže, která se bude v Budějovicích konat v roce 2024,“ doplňuje.

Známé už je také zaměření největšího českého zemědělského veletrhu Země živitelka. Příští rok bude jeho motto Na cestě k udržitelnosti. „Letos to byla Budoucnost české krajiny a my jsme chtěli jít o krok dál. Podle našeho názoru by mělo být veškeré zemědělské hospodaření udržitelné, což bychom rádi v příštím roce zdůrazňovali,“ říká Severin.

Další významnou novinkou je podle něho kampaň zaměřená na pořádání hostujících akcí. „Agentury si totiž často neumí představit, co se u nás dá dělat za akce. I kvůli tomu jsme si nechali vypracovat koncept nazvaný Event Park, který navíc navazuje s označením park na historii výstaviště,“ popisuje Severin a zároveň upozorňuje, že se nejedná o přejmenování celého areálu. „Chceme tím jen podtrhnout jeho význam ve městě i v republice,“ dodává.