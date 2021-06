V Budějovicích vyroste nové bydlení, byty budou u největšího sídliště

Pokud by si někdo při procházce Českými Budějovicemi myslel, že už není kde stavět, je na omylu. Krajské město budou i nadále proměňovat některé developerské projekty.

Důležitý krok k tomu při červnovém jednání udělali zastupitelé. Při jednání schvalovali několik změn územního plánu. Zjednodušeně říkají, jaké typy staveb mohou na dané ploše stát. Jedna se dotýká pozemků u Branišovské ulice naproti největšímu sídlišti ve městě Máj. Tam německý investor chystá mimo jiné bytové domy.

„Stávající územní plán předpokládal, že podstatná část plochy je určená pro takzvané bydlení zahradní. To se teď ale mění, a tak tam bude možná výstavba větších bytových domů,“ shrnul náměstek primátora Juraj Thoma (Občané pro Budějovice).

Parkovacích míst bude dostatek

Firma Ruhl Immo CZ připravuje vedle plánované propojky ulic Milady Horákové a Na Sádkách multifunkční budovu. V přízemí budou komerční prostory a nad nimi tři věže se sedmi patry. Tam mají být služby i byty. Investor kromě jiného počítá se zelenou střechou v prostoru mezi domy.

„V sousedství by měly stát bytové domy s jedním podzemním a pěti nadzemními patry,“ popsal loni v říjnu zástupce německého investora Radek Hloušek, který je zároveň krajským zastupitelem za hnutí ANO.

Ten po pondělním jednání zastupitelů potvrdil, že příprava záměru pokračuje. „Byl to poměrně náročný proces, ale jsem rád, že se změnu územního plánu podařilo dokončit, i když ještě zbývají některé nezbytné lhůty. Myslím, že zástupci města si uvědomili potenciál a význam této lokality. Mělo by tam vzniknout kvalitní bydlení odpovídající moderním standardům. Rádi bychom tuto lokalitu posunuli dál,“ reagoval Hloušek.

Projekt podle něj počítá mimo jiné s potřebným počtem parkovacích míst v budovách či veřejným prostorem pro setkávání místních. Při hlasování byla většina zastupitelů pro, bod prošel bez diskuse.

Za Potokem investor plánuje rodinné domy

Živější byla debata ke změně územního plánu v lokalitě Za Potokem nedaleko oblíbené části U Špačků. Na jižním okraji Budějovic se jedná o deset hektarů. Návrh podala společnost Mladé kvůli plánu vybudovat tam nové bydlení.

„Při setkání, kde jsme to řešili poprvé, jsme byli ujištěni, že v materiálu budou doplněné některé informace. Teď se dozvídám, že se to doplní později. Kde je tam stanoveno, že bude možné zastavit jen určitou část území? Připouštíme tady zástavbu velké plochy,“ upozornil opoziční zastupitel Svatomír Mlčoch (Piráti). Také připomněl, že je třeba myslet na klimatické změny nebo vsakování dešťové vody.

Podle Thomy se budou tato a podobná kritéria určovat v nadcházejících týdnech a měsících. „Následuje urbanistická studie, která řeší mimo jiné ulice, maximální výšku budov nebo právě zastavitelnost. Kritéria pro tento dokument má v ruce rada města,“ uvedl.

Dále konstatoval, že změna územního plánu dovoluje na atraktivní ploše vybudovat běžné domky, bytové domy o třech nadzemních podlažích a jedním ustupujícím či drobné provozovny.

Stavět by se mohlo v roce 2023

Investor se tam chystá zastavit zhruba tři a půl hektaru z celkových deseti. „Plánujeme směs rodinných domků, nebudou to bytové domy. Nechceme ten pozemek za každou cenu na maximum vytěžit, ale zástavbu provést citlivě,“ oznámil jednatel společnosti Mladé Michal Frček.

Projekt podle něj bude navazovat na stávající domy u Novohradské ulice. Frček je také jednatelem projekční společnosti Mauring, která se na zástavbě podílela.



„Složité je to s občanskou vybaveností. U sousedního záměru jsme chtěli postavit lékařský dům, ale nesehnali jsme jediného doktora. Řešili jsme i školku, ale dva zájemci od toho odstoupili. Pokud někoho najdeme, rádi něco podobného vybudujeme, ale nemůžeme to provozovat,“ dodal Frček. Stavět by se mohlo v roce 2023 a celá akce bude rozdělená na etapy.

Proti záměru v uplynulých měsících protestovala část místních, přičemž někteří z nich mají v lokalitě pozemky. I přes některé námitky ale zastupitelé změnu schválili.