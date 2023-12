První kytaru jsem začal vyrábět v noci, říká jihočeský živnostník roku

Právě díky mistrovsky zpracovaným kytarám se stal vítězem soutěže Živnostník roku Jihočeského kraje 2023.

„Moc mě těší, že se dostává pozornosti i řemeslné výrobě kytar, pro dnešní společnost je to spíše exotická záležitost. Zakázal jsem si myslet na to, jestli v soutěži uspěji, šel jsem do toho bez většího očekávání a ono se to povedlo,“ líčí 49letý umělecký řezbář a v posledních šesti letech především výrobce zakázkových klasických kytar. Jako řezbář stejnou soutěž vyhrál už před jedenácti roky.

K netradičnímu řemeslu směřoval řadu let, ale až spolupráce s vyhlášeným stavitelem historických klavírů Paulem McNultym ho přiměla s výrobou kytar začít. „Byl mi obrovskou inspirací, a když jsem u něj končil, uvědomil jsem si, že chci vyrábět hudební nástroje. Tehdy jsem tahal rozumy z jeho pomocníků, kteří už je dělali, což mi dalo velmi dobrý základ do budoucna,“ vzpomíná Pražan.

I tak však začala jeho první kytara vznikat až po náhodném impulzu. Jak sám říká, všechno v něm uzrálo před více než šesti lety, a to v jediný den.

„Hned po ránu jsem měl intenzivní pud, abych začal stavět kytary. Přes den jsem ještě musel restaurovat barokní šperkovnici, večer jsem se najedl a pak jsem šel na svou první noční šichtu. Kytara dodnes hraje a chtěl jsem si ji nechat. Můj kamarád, muzikoterapeut, hudební pedagog a výborný kytarista René Král mě ale přemluvil a koupil si ji ode mě. Pokud někdy prorazím, bude mít doma skvělou investici,“ říká se smíchem.

První dva roky zvládal stavět kytary při své původní práci restaurátora a řezbáře. Velký zlom však nastal na začátku roku 2020, kdy Česko paralyzovala pandemie covidu. Paradoxně díky tomu měl daleko více času na to, aby se mohl kytarám věnovat naplno. Setkal se také s virtuosem Lukášem Sommerem, který si jednu z jeho kytar půjčil a hrál na ni na prestižním festivalu Pražské jaro.

Jak vyrábí kytary Základem je výběr dřevin s rezonančními vlastnostmi. Na přední desku používá převážně vysokohorský smrk, pro zadní desku a luby (boky) tropická dřeva či javor. Materiál nakupuje ve specializovaných prodejnách a rezonančních pilách ve Španělsku a Alpách.

Samotná výroba vypadá tak, že si pomocí ručních nástrojů vyrobí a připraví jednotlivé díly, tedy přední desku, krk, kobylku a zadní desku. Ve speciálním přístroji si také sám ohýbá luby kytary.

Postupně veškeré díly slepuje speciálním lepidlem, ale i přírodním klihem. Hrubou stavbu poté osazuje komponenty a nakonec kytaru leští šelakovou politurou, čímž vynikne barva a textura dřeva.

Důraz klade také na design rozety (kruhová ozdoba otvoru na přední desce), která je vizitkou řemeslníka.

„V ten moment, kdy kytaru krásně prezentoval na svých sítích, jsem se začínal dostávat do většího povědomí. Sice se na mé nástroje ještě fronty nestojí, ale práci kolem kytar pořád nějakou mám. Jezdím s nimi také po různých festivalech nebo prezentacích, kde si ji občas někdo koupí. Ale stále více než 70 procent kytar vyrábím na zakázku. Ročně zvládnu asi deset kusů,“ pokračuje dále Pražan.

Jak sám také zdůrazňuje, každý výrobce má svůj charakteristický rukopis. Ten svůj by popsal tím, že zvuk jeho kytar je vyvážený se zřetelnými sytými basy.

„Velmi rád dělám také designově nestandardní nástroje. Zákazníci si už na to zvykli, některým to i lahodí. Jeden z nich mi říkal, že kdykoliv kolem kytary doma projde, dostane na ni hned chuť hrát,“ vysvětluje.

Nejraději také pracuje pro hráče, kteří k němu míří s jasnou představou, jak by měl nástroj znít i vypadat.

„Jejich požadavky mě totiž nutí k tomu, abych se řemeslně dále posouval. Měl jsem tu dokonce jednu 16letou studentku konzervatoře, která přesně věděla, jakou chce kytaru. V takovém věku už studenti mají dost zkušeností na to, aby věděli, co potřebují,“ připomíná Pražan.

Neodmítá však ani zájemce, kteří všechno nechávají na samotném staviteli. V takových případech si užívá, že má pro svou tvorbu volnou ruku. Na druhou stranu ale přiznává, že je to pro něj svým způsobem lehká rutina.

„I tak mám ale obrovskou radost, když vidím, jak jsou při prvním hraní nadšení. Vážím si pochopitelně i práce pro známá jména, jako například pro Václava Fuksu nebo Bryana Bennera,“ jmenuje Pražan některé ze svých zákazníků.

I když už se jeho kytary dostaly například do Dánska, a pět kusů dokonce až do kytarového salonu ve vietnamské Hanoji, chtěl by prorazit zejména v německy mluvících zemích.

„Už jsem si tam pár zákazníků našel, ale cesta vede pouze přes neustálé zlepšování. Rád bych si také k mému nadcházejícímu jubileu nadělil padesátou vyrobenou kytaru. Jsem trošku ve skluzu, ale věřím, že to do konce příštího roku stihnu,“ přeje si.