Sníh, déšť, pak mráz a řidiči na jihočeských silnicích kličkují mezi výmoly

Na vině je především časté střídání teplot a pravidelné srážky, kdy voda nateče do prasklin, zamrzne v nich a potrhá asfalt. Zápřah kol automobilů pak v kritických místech vozovku vydrolí, čímž vznikají díry i více než deset centimetrů hluboké.

Všimnout si jich mohou i řidiči v krajském městě, kde jsou výmoly vidět například v ulicích Na Dlouhé louce, U Sirkárny, ale také v Rudolfovské či Husově třídě. Tam je ale silnice dlouhodobě ve velmi špatném stavu.

„Momentálně nemůžeme dělat nic jiného než přes najatou firmu provizorně nejhorší místa záplatovat studenou asfaltovou směsí. S většími opravami můžeme začít nejdříve v březnu, kdy nám to klimatické podmínky dovolí. U vozovek mimo naše vlastnictví se snažíme koordinovat naše práce s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje (SÚS),“ vysvětluje náměstek budějovického primátora pro dopravu Michal Šebek (ODS).

Výběr kritických míst na silnicích České Budějovice – I/3 u Diamantu, levobřežní silnice, Husova tř., U Sirkárny Tábor – Husovo nám., Erbenova Dačice – Masarykova a Palackého nám., II/406 – Dačice až Slavonice Týn nad Vltavou – sil. II/105, Havlíčkova silnice I/20 – u Sedlice, most v Protivíně silnice I/22 – Podsrp, Katovice až Poříčí, Radčice, Vodňany až Lidmovice silnice I/4 – Volyňská ve Strakonicích silnice 2. a 3. třídy – Lnáře, Pole, Střelské Hoštice

V případě Husovy třídy se navíc nabízí kompletní rekonstrukce. Levobřežní komunikaci čeká oprava a jedna z objízdných tras by mohla vést tudy, takže se její stav kvůli velké zátěži ještě zhorší. Řidiči v Budějovicích musejí být hodně ostražití.

„Kromě jízdy v hustém provozu abych ještě koukal, kde je jaká díra. Třeba na výjezdu z centra u zimního stadionu je to děs, Rudolfovská to samé a dalo by se pokračovat,“ potvrzuje řidič Tomáš Havelka.

Komplikace v dopravě způsobuje také kritický stav Masarykovy ulice v Dačicích na Jindřichohradecku, přes niž proudí skrz město veškerý provoz ve směru od Budějovic na Znojmo.

„Jsou tam velké výtluky, některé i deset centimetrů hluboké. Už jsme situaci řešili i s SÚS, která na naši žádost místo provizorně vyspravila. Na jaře pak kvůli současnému stavu čeká silnici kompletní oprava,“ přibližuje situaci starosta Dačic Miloš Novák (ANO 2011).

Jednání s Dačickými potvrzuje také ředitelka jihočeské SÚS Andrea Jankovcová, podle níž ale v tomto případě nemá smysl provádět rozsáhlejší zásahy. „Silnici pouze vyfrézujeme a položíme obrusnou vrstvu. V budoucnu se zde počítá s rekonstrukcí inženýrských sítí. Podobných lokalit ale evidujeme více a je to dost možná i tím, že po podzimních komunálních volbách řada nových starostů řeší zanedbaná místa ve městech,“ naznačuje Jankovcová.

Zhoršeného stavu vozovek si všímají také v Týně nad Vltavou, kde se za pár dnů vytvořily velké díry poblíž Nového mostu. Radnice už kritická místa nechala záplatovat.

„Stává se u nás poměrně často, že máme pěkný kus silnice a za chvíli se v něm udělají velké výtluky. Řešíme to pravidelně na Hlineckém sídlišti, ale trápí nás stav vozovky i v okolí Orlické, Nádražní či Havlíčkovy ulice,“ jmenuje vltavotýnský starosta Karel Hladeček (ProTejn) s tím, že podněty sbírá od obyvatel města na sociálních sítích.

O poznání častěji vyjíždějí silničáři také v Táboře, kde museli řešit rozbité cesty v Erbenově či Údolní ulici, ale také na Husově náměstí nebo v Hlinici. „Větší zásahy budeme moci dělat až v březnu. V případě krajských komunikací, které městem také vedou, si je monitoruje sama SÚS, ale náš odbor dopravy může posílat podněty,“ konstatuje místostarosta Tábora Martin Mareda (Piráti).

Poškození komunikací urychlí chemický posyp

Obecně se podle Jankovcové stav silnic výrazně zhoršuje při používání chemického posypu. Pokud je na silnici uježděná vrstva sněhu, k výrazným změnám teploty tam nedochází, čímž si asfalt uchová delší životnost.

„Nejvíce děr vzniká převážně v průtazích obcí s inženýrskými sítěmi, kde jsou kanalizační šachty či vodovodní uzávěry. A dále také v místech po opravách vodovodu a elektrických kabelů,“ upřesňuje krajská ředitelka SÚS.

Díry a výmoly se nevyhýbají ani dálnicím nebo silnicím první třídy, které spravuje ŘSD. Jak tvrdí jeho jihočeská ředitelka Vladimíra Hrušková, situace letos není znatelně horší oproti jiným rokům.

„Pravidelně investujeme dost peněz do obnovy, takže se nestává, že bychom nechali někde situaci dojít až tak daleko, že by bylo třeba opravovat větší úsek. Samozřejmě se ale objevují místa, která vyžadují častější péči,“ doplňuje Hrušková.

Na mysli má zejména silnici I/34 nedaleko Lišova na Budějovicku v místě zvaném Na Klaudě, kde je nevyhovující podloží. „V těchto místech se propadá vozovka a místo pravidelně opravujeme. Jenže kvůli stavbě obchvatu Lišova, který se úseku také dotkne, nemá cenu jej nákladněji opravovat. Místo tedy budeme i nadále záplatovat,“ podotýká jihočeská ředitelka ŘSD.