Podle informací policie pilot pravděpodobně vzlétl z nedalekého Horšova u Omlenice. Z dosud nejištěných důvodů se však krátce po vzletu pokusil přistát na louce a při tomto manévru havaroval.
„Vrtulník pilotoval cizinec ročník 1953, při pádu stroje se zranil. Policisté mu provedli dechovou zkoušku s negativním výsledkem,“ uvedla mluvčí policie Štěpánka Schwarzová.
Po zdokumentování všech okolností na místě policisté zřejmě předají vyšetřování kolize Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.
„Rakouskému seniorovi, který při nehodě utrpěl zranění v oblasti horní končetiny, záchranáři poskytli přednemocniční neodkladnou péči. Následně byl transportován k dalšímu vyšetření do nemocnice v Českém Krumlově,“ uvedla mluvčí krajské záchranky Petra Kafková.
Dispečer záchranné služby na místo původně pro případ vážného zranění vyslal i záchranářský vrtulník, který byl však ještě před příletem odvolán.
„Pilot byl v době našeho příjezdu již venku z havarovaného stroje, provádíme zachycování unikajících kapalin a zajišťujeme požární dozor,“ uvedli krajští hasiči na síti X.
