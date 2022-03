Měl jsem strach z drogové mafie, řekl muž obžalovaný z vraždy týrané družky

„Položte tělo rovně na pevnou zem a provádějte masáž srdce podle našich instrukcí,“ slyšeli z telefonu účastníci tragické události 15. července 2021 večer. Bylo to v momentě, kdy se už k hospodě Pod hrází ve Lhotě pod Horami u Temelína na Českobudějovicku blížila záchranka. Zatímco v bytě nad provozovnou umírala mladá žena, v telefonu se z místnosti ozývaly jen skřeky a zmatený křik. Hdyž zdravotníci přijeli, dvaatřicetiletá žena, matka nezletilého chlapce, už byla mrtvá.

V pokračujícím procesu s jejím druh 37letým druhem Lukášem Podrem vypovídal ve čtvrtek znalec z oboru zdravotnictví a přehrával se magnetofonový záznam ze zásahu záchranné služby. Už z jeho poslechu bylo zřejmé, že kolem pacientky panoval zmatek. Vražda se totiž stala v bytě, kde žili narkomani. Žena zemřela na zástavu srdce a mnohočetná zranění způsobená bitím.

Podle svědků se ataky mnohem silnějšího muže opakovaly a zůstává otázkou, proč konflikty, o který se zmiňoval často syn zemřelé, dříve neřešil příslušný sociální odbor.

Vyjádření úřednic z vodňanské radnice četl předseda senátu Milan Kučera. Z něj vyplynulo, že kontaktovaly ženu několikrát telefonicky kvůli očkování a přímo mluvily i s chlapcem. Ten jim popsal, jak jeho matka bere drogy a její druh jí úkoluje, aby je sháněla.

K napadení ženy zhruba měsíc před její smrtí mluvil u soudu znalec Zdeněk Šenkýř. Tehdy žena vyhledala pomoc v písecké nemocnici. Podle Šenkýře měla podlitiny a škrábance na celém těle. Podle obžalovaného Podra zranění způsobily rány násadou od koštěte a kabelem od počítače. Chtěl jí tak prý odnaučit brát drogy.

„Měl jsem strach, že nás najde drogová mafie. Výpovědi sociálních pracovnic jsou nepravdivé,“ řekl.

Osudný den ji podle spisu znovu bil násadou a kabelem, útok trval několik hodin. Muž tvrdí, že se během něj sama předávkovala pervitinem, a proto zemřela. Některá zranění, jako zlomeninu hrudní kosti, krčního obratle a žeber jsou podle něj následky jejího oživování.

V bytě kriminalisté našli kromě krve a vytrhaných vlasů zemřelé také injekce s pervitinem, hašiš a 40 rostlin konopí.

Pozůstalí požadují za smrt ženy odškodnění skoro devět milionů korun. Jejich zmocněnkyně Tereza Benešová Sejkorová je přesvědčená, že se útok odehrál zvlášť trýznivým způsobem a oběť umírala dlouhou dobu.

„Za svou dlouholetou práci u policie jsem něco tak brutálního neviděla. Je možné, že smrtící dávku drogy jí aplikoval samotný obžalovaný,“ domnívá se žena, která pracovala u policie jako vyšetřovatelka trestných činů mladistvých.

Právě proto považuje za nepochopitelné, že Podr je obžalovaný jenom z prosté vraždy se sazbou do 18 let vězení a ne z vraždy zvlášť trýznivým způsobem, kdy by mu hrozil až výjimečný trest.

Soud pokračuje výslechy svědků. Rozsudek se očekává v dubnu.