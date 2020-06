Jihočeské vouchery jdou na dračku, za 30 minut zmizely slevy za půl milionu

„Za prvních třicet minut si lidé rozebrali vouchery za půl milionu korun. Takový zájem nás moc těší. V jednu chvíli bylo přihlášených na webu, kde je možné slevu získat, třeba i 250 klientů. V první půlhodině už jsme také zaznamenali, že někdo voucher okamžitě uplatnil ve vybraném hotelu,“ pochvaloval si v pondělí start Jaromír Polášek, ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu(JCCR).

Po hodině už si požádalo přes tři sta lidí, nejvíce z Prahy, jihu Čech a Moravy a Moravskoslezského kraje. Odpoledne už šlo o sumu kolem milionu korun.

Slevu na letní dovolenou může získat téměř každý zájemce, pokud si o voucher včas požádá přes internetové stránky www.leto.jiznicechy.cz a splní několik požadavků. Na webu je upřesněný postup, za jakých podmínek výhodu získat a rovnou také výběr hotelů a dalších ubytovacích zařízení, která se do akce připojila. Při spuštění jich bylo 80 napříč krajem.

„Rychle budou přibývat další místa, až na nějakých 170, se kterými jsme už dohodnutí na spolupráci, a celkově očekávám tak dvě stovky,“ uvedl Polášek.

Na webovém portálu získají zájemci slevu na ubytování 30 procent, ale také až 70 procent na různé atraktivity v oblasti. „Věříme, že to bude fungovat jako motivace, aby rodiny vyrazily na dovolenou právě do jižních Čech,“ vysvětlil ředitel.

Vouchery platí až do listopadu

Jihočeský kraj na ubytovací vouchery uvolnil 30 milionů korun. „Základní podmínkou pro získání výhody jsou dvě až šest osob, které si hotel či penzion zamluví na minimálně tři a maximálně sedm nocí. Pak dostanou slevu 30 procent na ubytování, maximálně však 300 korun na osobu a noc. Zůstat mohou i déle, ale dotace zůstane na těch sedm nocí,“ upozornila Klára Kaštylová, vedoucí oddělení domácího cestovního ruchu JCCR.

Vouchery je možné využít až do listopadu. Každému po vyplnění údajů dorazí do e-mailu kód a ten pak propojí s objednávkou. Do programu se zapojil například Bed&Bike Prachatice.

„První zájemci k nám volali, hned jak se o chystané akci dočetli v novinách. To jsme jim museli říct, že ještě musí počkat. Se zapojením jsme vůbec neváhali, přijde nám to jako prima nápad a věříme, že o to bude zájem,“ reagovala Hana Slavíčková z Bed&Bike.

Kromě 30 milionů korun uvolnil kraj ještě dalších devět milionů, díky nimž mohou turisté získat řadu zlevněných vstupenek na výstavy a atrakce.

„Cestovní ruch je v důsledku koronavirové krize jednou z nejpostiženějších oblastí. My se projektem snažíme udržet zaměstnanost v oblasti turismu,“ uvedla hejtmanka Ivana Stráská.

Pokud by měl někdo kolem programu nejasnosti, může využít i telefonickou infolinku 380 421 228, která je k dispozici denně od 8 do 20 hodin, případně napsat na e-mail infocentrum@jccr.cz.