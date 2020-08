Jihočeští kandidáti zabojují o křesla v Senátu, své chce i herec Jandák

Ředitel nemocnice i muzea elektrárny. A také několik starostů, ekonomka, IT specialista nebo módní návrhářka zabojují na podzim o senátorské křeslo ve dvou obvodech na jihu Čech.

Mezi osobnostmi, které chtějí do Senátu v Praze dojíždět z jihu, jsou i herec a bývalý ministr kultury Vítězslav Jandák nebo ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala.

Na Strakonicku obhajuje svůj mandát dvaašedesátiletý senátor a ředitel Zemského hřebčince v Písku Karel Kratochvíle z ČSSD. O jeho křeslo v horní komoře Parlamentu však stojí dalších deset vyzyvatelů. Osm z nich posílají do souboje politické strany a hnutí, dva se přihlásili jako nezávislí kandidáti.

„Záleží na lidech, komu dají ve volbách důvěru. Do Senátu se nevolí podle stranického trička, volí se osobnosti. Vážný soupeř bude ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala,“ říká Kratochvíle.

Sám je ředitelem Zemského hřebčince v Písku a v horní parlamentní komoře se angažuje především v oblasti zemědělství.

„V Senátu je samý doktor, učitel, starosta, ale zemědělců tam moc není. Moje pozice je právě v tomto odvětví,“ popisuje senátor strakonického obvodu.

Volby do Senátu Přehled kandidátů Obvod 12 Strakonice Petr Kalina – ANO

Karel Kratochvíle – ČSSD

Luboš Peterka – KDU-ČSL

Pavel Štětina – KSČM

Petra Kurschová – nezávislá

Miroslav Šobr – nezávislý

Tomáš Fiala – ODS

Michal Horák – Piráti

Marek Anděl – Písek sobě

Ivana Zelenková – STAN

Miroslav Ušatý – Trikolóra Obvod 15 Pelhřimov Vítězslav Jandák – ANO

Milan Štěch – ČSSD

Pavel Hodáč – KSČM

Lubomír Pána – SPD

Jaroslav Chalupský – Strana svobodných občanů

Stanislav Mrvka – Změna 2020

Zatímco Kratochvíle má jako bývalý poslanec a současný senátor letité zkušenosti z vrcholové politiky v dresu sociální demokracie, třiašedesátiletý šéf strakonické nemocnice Fiala je celoživotním nestraníkem.

„Do Senátu kandiduji jako nestraník za ODS. Celý život pracuji ve zdravotnictví. Osmatřicet let působím ve strakonické nemocnici, posledních osmnáct jako její ředitel,“ představuje se Fiala, jenž by se i v Senátu rád věnoval především zdravotnictví.

Do druhého kola senátních voleb ve strakonickém obvodě mají šanci dostat se kromě Kratochvíleho a Fialy třeba i dva starostové, a sice osmačtyřicetiletý Petr Kalina z Dobevi na Strakonicku z hnutí ANO a pětapadesátiletý kandidát KDU-ČSL Luboš Peterka z Radomyšle na Strakonicku.

„Senátor by podle mě měl být spojovacím článkem mezi regionem, centrálou, zprostředkovávat komunikaci s krajem a být oporou regionu. Jako krajský zastupitel vidím, že se hejtmanství věnuje hlavně táborské a budějovické aglomeraci, zatímco Strakonicko, Písecko a Prachaticko jsou trochu stranou. To bych chtěl zlepšit,“ plánuje Kalina.

Zatímco do strakonického senátního obvodu budou na podzim volit lidé z celého Strakonicka a západní části okresů Písek a Prachatice, do pelhřimovského obvodu na Vysočině spadá část Jindřichohradecka. Lidé například z Novosedel nad Nežárkou, Suchdola nad Lužnicí, Českého Rudolce a Nové Bystřice mohou v říjnu vybírat ze šesti kandidátů do Senátu.

I tady obhajuje svůj mandát dosavadní senátor – šestašedesátiletý Milan Štěch z ČSSD. Do voleb jde popáté, je jediným senátorem působícím v Senátu už od jeho vzniku. „Myslím, že bych měl mít šanci postoupit do druhého kola. Soupeře však nepodceňuji, někteří jsou mistři na líbivou kampaň,“ říká Štěch.

Spoléhá na zkušenosti a kontakty, které nabral během výkonu funkce předsedy horní parlamentní komory doma i v zahraničí, při následné volbě do funkce současného místopředsedy dostal nejvíc hlasů od kolegů.

„Cítím se dobře fyzicky i duševně a řada starostů mě vyzvala, abych kandidoval znovu. Snažím se využívat kontakty, abych prospěl regionu, který má nižší výdělky, podporuji růst minimální mzdy a úpravy tarifů i podporu podnikatelů v souvislosti s covidem,“ konstatuje Štěch.

Místo ČSSD to teď zkouší s ANO

Mezi jeho pěti vyzyvateli je například dvaasedmdesátiletý herec a bývalý poslanec i ministr kultury Vítězslav Jandák kandidující jako nestraník za ANO, nebo bývalý starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka (67 let) z hnutí Změna 2020.

Oba kandidáti tvrdí, že pelhřimovský senátní obvod znají a mají voličům co nabídnout. „Na Jindřichohradecku mám šestnáct let stálé bydliště, myslím, že sem patřím. Do senátních voleb jdu s ambicí vyhrát,“ netají se Jandák.

Politice se začal věnovat po listopadu 1989, postupně byl členem politických stran Republikánská unie, KDU-ČSL, ODS a ČSSD. „Jdu do toho, protože si myslím, že mám zkušenosti z nejvyšší politiky a mám za sebou slušné lidi,“ argumentuje.

Mrvka je známý především jako starosta Jindřichova Hradce, v čele města stál deset let, až do letošního 24. června. Když na konci května vstoupil do nově založeného hnutí Změna 2020, přišel o členství v ČSSD a kvůli změně strany ho následně zastupitelé města odvolali z funkce starosty.

„V Senátu chci ovlivňovat tvorbu zákonů, které se dotýkají samosprávy a běžného života lidí. Vím, jak se zákony připomínkují z pozice krajů. V mém případě je to otázka krizového řízení, bezpečí obyvatel a chodu obcí,“ popisuje Mrvka.

Za největší soupeře považuje Štěcha a Jandáka. „Nicméně každý jsme úplně jiný. Já například neumím hrát v pohádkách,“ dodává.