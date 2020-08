Nejlepší koupání je na pískárnách, jinde vodu kazí sinice i ptačí motolice

Vedra jsou teď tak velká, že mnozí plavci ocení i osvěžení v trochu špinavější vodě. MF DNES zjišťovala, jaká je situace v Lipně a Orlíku, ale třeba i na oblíbených rybnících a koupalištích.

Letošní léto bylo zatím dost štědré na déšť, proto je vody víc než v posledních letech. Přesto by si měli lidé dávat podle hygieniků na některých místech pozor. Z výsledků zatím posledních kontrolních odběrů vyplývá, že se kvalita vody ke koupání v některých sledovaných oblastech zhoršuje.

Trvá zákaz koupání na Orlíku u Podolska, zhoršila se i kvalita na Lipně u Horní Plané. Na Orlické přehradě sledují hygienici dvě místa – u autokempu Radava dostala tentokrát kvůli sinicím, chlorofylu-a a vodnímu květu trojku. Známkování je stejné jako ve škole.

„Ve druhé sledované lokalitě u veřejného tábořiště Podolsko je voda i nadále nebezpečná ke koupání a opakovaně ji hodnotíme stupněm pět. Podle aktuálního rozboru neodpovídá hygienickým požadavkům a při vodní rekreaci hrozí akutní poškození zdraví. Už 30. července jsme tam vyhlásili zákaz koupání a ten stále platí,“ říká ředitelka krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.

Na Lipně testují v laboratoři vodu od tří pláží – v Horní Plané, Černé v Pošumaví a Lipně nad Vltavou. V Plané dostala čtyřku, v obcích Černá a Lipno si vysloužila trojku, na obou místech za nadlimitní množství sinic a chlorofylu-a.

„U pláže v Horní Plané je voda nevhodná ke koupání, zjistili jsme tam zvýšený výskyt fekálního znečištění a jsou tam překročené i hodnoty sinic a chlorofylu-a. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko. Koupání a vodní sporty nedoporučujeme zejména dětem, těhotným ženám, alergikům a lidem s oslabenou imunitou,“ popisuje Jitka Pillerová z krajské hygienické stanice.

Rekreanti jsou spokojení

Hornoplánský starosta Jiří Hůlka však žádnou stížnost na kvalitu vody od místních ani rekreantů nezaznamenal. „Lidí je na pláži i ve vodě spousta, voda je u nás čistá a skvělá. Dokládá to i výskyt bochnatky v našem okolí. Kdyby tu byla špatná voda, tito živočichové by tu žít nemohli,“ argumentuje Hůlka.

Zdůrazňuje, že Horní Planá je na horním toku Vltavy a voda v Lipně tu může být znečištěná jen krátkodobě po přívalovém lijáku, kdy se do přehrady spláchnou nečistoty z obhospodařovaných okolních kopců. „Ale rychle to zas odteče, druhý den je to pryč. Ať se k nám lidé dojedou podívat a vykoupat, máme na pláži i sprchy,“ zve starosta.

Rybníky Hejtman a Staňkovský na Jindřichohradecku si při posledních rozborech vysloužily dvojku a čtyřku. Ve Staňkovském jsou podle rozboru překročené ukazatele sinic, chlorofylu-a a vodního květu.

Pověst rybníka se závadnou vodou na koupání se s ním vleče řadu let. A přitom Staňkovský, který má čtyřku, napájí Hejtman. Okolo Staňkovského funguje řada kempů, jimž zveřejňované rozbory odrazují návštěvníky.

„Potkala jsem tu rekreanta, který šel do vody. Liboval si, jak je čistá, ale zároveň říkal – škoda, že tu jsou ty sinice. Já opáčila, kde je vidí, a on na to, že je nevidí, ale říkali to v televizi,“ líčí starostka obce Staňkov Jana Srnec Karlovská. Sama se v nejhlubším a nejobjemnějším rybníku v Česku koupala naposledy v neděli.

„A voda je luxusní, průhledná, není zelená ani nezapáchá. Lidé, kteří sem jezdí dlouhodobě, to vědí, ale noví zájemci se často obávají k nám přijet,“ vysvětluje.

V místech, kde vyplynulo, že je voda pro plavce i vodní sporty riziková nebo nebezpečná, provedli v pondělí hygienici nové odběry. Informace o výsledcích průběžně zveřejňují na svém webu.

Pokračují i v kontrolách sezonních koupališť Lazna v Borovanech na Českobudějovicku, areálu Kozského potoka v Sezimově Ústí a na Borku u Budějovic, kde jsou zatím dobré podmínky.

Ptačí motolice může způsobit alergickou reakci

Problémy s kvalitou však hlásí město Český Krumlov. V Hornobránském rybníku nechala radnice na podněty návštěvníků udělat rozbor, který potvrdil výskyt ptačí motolice způsobující alergické kožní onemocnění.

„Proto nedoporučujeme aktuálně využívat rybník ke koupání. Ti, kdo se tam budou na vlastní nebezpečí koupat, by měli poté využít sprchy v areálu,“ apeluje Vlasta Horáková z krumlovské radnice.

Naopak velmi dobré podmínky panují například na pískárnách nebo na přírodní plovárně ve Volyni na Strakonicku.

„Bazén napouštíme každý týden čistou vodou z Volyňky, většinou v noci z pondělí na úterý. Po napuštění má teplotu 15, během dvou dnů se ohřeje na 24 stupňů. Lidé jsou natěšení, vždyť léto je až posledních čtrnáct dnů,“ libuje si provozovatel volyňské plovárny Vlastimil Jirsa. Na dobovém koupališti ze 40. let minulého století s dřevěnými kabinami, původními sprchami i bazénem hostí příchozí z celé republiky.