Vltavskou vodní cestu mají zatraktivnit projekty za tři miliardy korun

„Letos se nám ve spolupráci s jinými organizacemi podařilo dokončit několik projektů, které Vltavskou vodní cestu ještě víc zviditelní. Patří mezi ně nová přístavní hrana u Dlouhého mostu v Budějovicích, již třetí ferrata nad hladinou Vltavy nedaleko Hluboké nebo pořádání kulturních akcí na Karlově hrádku,“ vyjmenoval předseda destinační společnosti Českobudějovicko – Hlubocko David Šťastný.

Doplnil, že podobné projekty budou následovat. V následujících čtyřech letech to má být třeba nový ferratový most, který by spojil oba břehy řeky, přírodní park s vyhlídkou na hlubocký zámek nebo pěší spojení mezi přístavem a zámeckou zahradou.

Největším projektem v Hluboké má být výstavba nového zimního stadionu pro 850 diváků s restaurací a posilovnou. Jeho odhadovaná cena byla 150 milionů, ale Šťastný podotkl, že za současné situace bude pravděpodobně mnohem vyšší.

Na zvýšení atraktivity řek pracuje i město České Budějovice, kde nyní pokračuje rekonstrukce parku Dukelská s plánovanými odpočinkovými schody k Malši. Každý rok se tam rozšiřuje počet mol na březích obou řek, které si místní obyvatelé oblíbili a tráví tam horké dny. Pokračuje i další vylepšování vodáckého areálu Lídy Polesné v Českém Vrbném, kde letos zprovoznili například statickou vlnu na surfing.

„Na následující roky plánujeme hned několik investic spojených s vodou, která je pro město velice důležitá. Jedná se o renovaci KD Slavie a prostoru kolem řeky nebo odkrytí mlýnské stoky na Senovážném náměstí. V plánu je i vytvoření Slunečního ostrova u Vltavy u areálu SKP, který by lidé využívali pro koupání, nebo náplavku u Malše pod Železným mostem,“ přiblížil plány města radní pro cestovní ruch Viktor Vojtko.

Tou největší novinkou na území krajského města je prodloužení splavnosti Vltavy až za Jiráskův jez nad Dlouhým mostem. Ten je v současné době poslední překážkou, která brání lodím doplout k soutoku s Malší a dál proti proudu řek. V následujících letech by na něm mohla přibýt plavební komora. Její projektová dokumentace je již hotová a město si nechává zpracovat marketingovou analýzu. Po jejím dokončení začne vyjednávání o stavbě.

„Doufám, že se nám podaří náš záměr protlačit a dostaneme se k tomu, že jednou bude možné doplout až do centra města,“ okomentoval projekt Václav Straka z Ředitelství vodních cest.

Přiláká lodě ze zahraničí

Vojtěch Dabrowski z ministerstva dopravy pak zdůraznil, že Vltavská vodní cesta je stejně jako ta labská součástí transevropské dopravní sítě TEN-T, a proto se do ní vyplatí investovat. „Vltava je zatím součástí dopravní sítě jen po hráz přehrady Slapy. Ale pokud dojde k několika úpravám, má potenciál přilákat velké množství rekreačních lodí i ze zahraničí,“ sdělil Dabrowski.

Se zlepšením plavebních podmínek na řece by měly pomoct zejména plánované investice Povodí Vltavy. To například letos dokončilo vylepšení lodního výtahu na Orlické přehradě, který umožní za nižší úrovně hladiny přepravovat i lodě do délky deseti metrů.

Dalším hotovým projektem bylo prohloubení plavebního koryta pod nádrží Kořensko, kde se hloubka navýšila až o dva metry a těžká technika z něj vyvezla přibližně 30 tisíc kubíků nánosu.

„Mezi nejzásadnější investice do budoucích let určitě patří prodloužení plavební komory Kamýk ve Středočeském kraji tak, aby vyhovovala požadavkům první plavební třídy a vybudování velkého lodního zdvihadla na nádrži Orlík, které dokáže přepravit až 38 metrů dlouhá plavidla,“ uvedl za Povodí Vltavy Tomáš Kendík.

Lodní doprava bývá často kritizovaná za svou neekologičnost, a to zejména kvůli likvidaci odpadu ze soukromých plavidel. Proto Ředitelství vodních cest zaměřilo svou pozornost při plánování investic i tímto směrem.

„Letos jsme v přístavu v Hluboké zprovoznili servisní centrum, kde lidé mohou likvidovat odpad ze svých lodí – jak komunální, tak z toalet. Jeho součástí je i čerpací stanice, tím se výrazně snižuje pravděpodobnost, že se palivo dostane do vody, jak se občas děje, když ho lidé mají v kanystrech,“ vysvětlil Václav Straka.

Dodal, že v budoucnu by chtělo ředitelství na přehradu Orlík a Slapy umístit servisní plavidlo, které by plnilo obdobné funkce přímo na vodě.