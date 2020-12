Budějovice versus pořadatelé Vltava žije: organizátor vrátí 300 tisíc

Předmětem dohadů byla dotace v hodnotě 800 tisíc korun, kterou organizátoři dostali z městské kasy na oblíbený festival. Ten byl v areálu výstaviště loni v pátek 27. září a nesl název Man on the Moon.

Právě to považovalo vedení radnice za problém, protože měla dotace zamířit na dvoudenní program. Věc tak několik měsíců řešili právníci.

„Výsledkem je dohoda o narovnání se společností Art4promotion, která říká, že pořadatel vrátí 300 tisíc korun. Považujeme to za lepší variantu než to nechat doběhnout k soudu,“ oznámil náměstek primátora Juraj Thoma s tím, že rada pro to hlasovala jednomyslně.

Formálním pochybením si je pořadatel vědom a úpravu programu neřešil změnou smlouvy, ale pouze oznámením na patřičná místa.

MF DNES to sdělila jednatelka firmy Lenka Střítecká. „Považovali jsme to za dostačující a nikdy by nás nenapadlo, že se to stane důvodem pro navrácení části dotace. A jelikož není v našem zájmu soudit se s městem, navrhli jsme vrácení části dotace, a to ve výši 200 tisíc korun,“ sdělila. To podle ní radnice nepřijala.

„To, že vracíme dotaci, je pro nás poměrně bolestný zásah do financování celého festivalu a jasný signál, že pan Juraj Thoma jako náměstek pro kulturu tento projekt v Budějovicích nechce,“ dodala Střítecká.

„Peněz na mimořádné akce bude vzhledem k složité současné situaci pochopitelně méně. Jaké akce budou, to netuším. Pořadatel si ale může zažádat o dotaci stejně jako všichni ostatní organizátoři kulturních událostí,“ oznámil Thoma.

O show mají zájem v Mexiku

Lenka Střítecká shodou okolností v těchto dnech absolvovala jednání v Mexiku. Multimediální show Man on the Moon by se tam podle jejích slov měla stát hlavním programem jednoho z největších festivalů ve městě Monterrey.

„Je to paradox, že úřad pro kulturu v Českých Budějovicích šlape po projektu, který získává odborná ocenění a je o něj zájem v zahraničí,“ dodala Střítecká.

Festival Vltava žije není jediným sporem mezi společností a radnicí. Obě strany se přetahují také o 300 tisíc korun za parkovné na náměstí z minulého adventu.