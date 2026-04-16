První lodě mají na řeku vyjet o květnových víkendech a svátcích. Národní park již se začátkem dubna spustil svůj rezervační systém pro zájemce. Optimismus však podobně jako loni mírní současný vývoj stavu vody v korytě.
„Když se podívám na informace, které mi chodí každé ráno, tak hladina Vltavy byla na začátku dubna pod 50 centimetry. Vypadá to, že i letos bude velmi problematická sezona, pokud nepřijdou nějaké deště,“ posteskl si mluvčí parku Jan Dvořák.
|
Zmínil i související loňský výpadek příjmů. Náklady na splouvání, především na průvodce, jsou prý v řádu statisíců korun. Ceny nastavili tak, aby jim v ideálním roce pokryly vynaložené prostředky. Ačkoli tato aktivita představuje riziko ztráty, chtějí ji uchovat a doufají, že se sezona nastartuje.
Splouvat Teplou Vltavu je možné, jen když je hladina nad zmíněnými 50 centimetry. „To se zájemci v danou hodinu vydávají na řeku s jedním z 22 proškolených průvodců,“ upřesnila koordinátorka splouvání Pavlína Frídová. Když dosáhne úrovně 61 centimetrů a vyšší, splouvají lidé bez průvodce.
Posunuli čas měření hladiny
Hladina je rozhodující i pro počet plavidel, jež mohou v dané hodině vyplout. Když je výška mezi 50 a 60,9 centimetru, může na Teplou Vltavu sedm lodí, pokud bude nad horní hranicí, tak dokonce dvacet. Stav vody kontrolují denně na Soumarském mostě. Nově ho budou odečítat už v 5.50 hodin, aby si vodáci a průvodci mohli naplánovat den.
Důvodem je rovněž nestabilita hladiny v posledních letech. To se projevilo především loni, kdy kolísala i v rozmezí deseti centimetrů za 24 hodin. „V jeden den byla hladina na 44 centimetrech, druhý den po vydatné bouřce vystoupala třeba na 53 centimetrů. Avšak třetí den už zaklesla opět hluboko pod limit 50 centimetrů,“ líčil Dvořák.
Druhou novinkou je rozdělení sezony podle toho, kdy lodě na řeku vyplují. „V květnu, kdy se splouvá o svátcích a víkendech, a také v červenci a srpnu, kdy je možné splouvat každý den, vyrazí lodě na řeku každou hodinu mezi osmou a šestnáctou hodinou. V červnu, září a říjnu bude možné vyplout každou sudou hodinu,“ upozornila Frídová.
Omezení je kvůli perlorodkám
Mluvčí parku splouvání považuje za unikátní možnost poznat přírodní zónu ve Vltavském luhu z kánoe nebo kajaku. Řeka se v 16kilometrovém úseku mezi Soumarským mostem a Pěknou stává turistickou trasou, na níž je ovšem nutné dodržovat pravidla.
„Ta jsou důležitá, protože ve vodě žije perlorodka říční, což je kriticky ohrožený druh. Než jsme nastavili systém splouvání, tak tam za sezonu vjelo až 13 tisíc lodí,“ pokračoval mluvčí. Pokud by splouvání nadále bylo takto živelné, perlorodka by zřejmě nepřežila.
Cena za registraci činí 600 korun, pokud si ji zájemce založí online. Druhou možností je zapsání přímo na nástupním místě na Soumarském mostě. To bude otevřené od 1. května po celou dobu splouvání. Tam vodáci zaplatí o stovku navíc. Dvořák ujistil, že když není možné vyplout, vodáci dostanou poplatek zpět.
|
Přestože se zavedením systému omezil počet lodí, které mohou být na řece, kapacitu mají nadále takovou, že nikdy nedošlo k jejímu vyčerpání. „Kdo chce, místo si najde. Samozřejmě jsou dny, kdy jsou termíny hodně plné. Jde většinou o květen, kdy se smí splouvat jen o svátcích a víkendech. Je začátek sezony, lidé jsou natěšení,“ uvedl mluvčí.
Květnové termíny bývají plné zejména ráno a dopoledne, vytížený bývá i začátek července kolem svátků. Nicméně i v těchto obdobích prý mohou vodáci najít volné hodiny. Méně vyhledávané potom bývá září, kdy lidé plují zejména o víkendech a ve svátek za hezkého počasí. V říjnu se podle Dvořáka už do zimy nikomu nechce.