Hřiště, koupání i pódium. Relaxační areál u Vltavy postavili za dva měsíce

Gastrozóna s kavárnou, barem i restaurací či dětská hřiště s vodním prvkem pro starší děti i ty nejmenší. To vše doplněné o hrazdy na workoutové cvičení, parkourové prvky a kurty na plážový volejbal. Nechybí ani pódium pro kulturní akce, jakou jsou koncerty, divadla nebo dětské dny.

To je hlavní výčet zázemí nového sportovně relaxačního areálu na levém břehu Vltavy, který vedení města České Budějovice ve středu otevřelo nedaleko křižovatky Diamant. Projekt stihlo vybudovat rychle, a to za dva měsíce.

„Staveniště jsme předali 9. května a dnes už přebíráme hotovou stavbu. Bylo to šedesát dní intenzivní práce, ale vyplatilo se to. Lidé v Budějovicích si podobný areál zaslouží. Neměli by kvůli volnočasové zábavě odjíždět z města,“ uvedla primátorka krajského města Dagmar Škodová Parmová (ODS).

Sportovně relaxační areál je prvním vlastním projektem nového vedení radnice, které ho proto chtělo obyvatelům města zpřístupnit co nejdříve. Záměr se vydařil, ale také ho provázely drobné komplikace.

Areál ležící na břehu řeky je v záplavové zóně, tudíž na něm nesmí být žádná pevná stavba se základy. Jeho podloží navíc protíná nový horkovod z jaderné elektrárny Temelín a rozvody elektrické a kanalizační sítě. Kvůli všem těmto faktorům se stavba prodražila o několik milionů.

„Odhadovaná cena projektu byla 48 milionů, kvůli nutným vícepracím se ale nakonec vyšplhala až na 56. Nárůst ceny jsme ale předpokládali předem a městský rozpočet to tak výrazně nezatíží,“ vysvětlila budějovická primátorka.

Město si chce v prvních dvou sezonách vyzkoušet, jaký bude o místo zájem. Současnému provozovateli tak areál pronajalo za pouhých tisíc korun měsíčně. Částku však kritizují opozice i místní. Současné vedení města si za ní přesto stojí.

„Provozovatel má sice možnost vydělat na občerstvení, do areálu ale také výrazně investuje. Celé území musí samostatně udržovat, sekat a čistit, také využívat vlastní techniku. Smlouva je navíc pouze na rok a půl, pak město zhodnotí provoz areálu a vypíše nové výběrové řízení, které zohlední skutečné zisky. Je zde tedy možnost, že provozovatel o areál za rok a půl přijde,“ objasnil hejtman Jihočeského kraje a městský radní Martin Kuba (ODS). Doplnit poté, že částku jeden tisíc korun platí provozovatel městu pouze za nájem, veškeré energie a vodu na zalévání areálu pak hradí zvlášť.

Přibudou další atrakce

Přestože veřejnost již může areál využívat, jeho slavnostní otevření město plánuje až na pátek 21. července, kdy bude na místě připravený zábavný program a vystoupí zpěvačka Olga Lounová.

Areál by měl v následujících letech doznat dalších úprav, které zlepší jeho zázemí a rozšíří nabízené atrakce. V plánu je například přesunutí cyklostezky na okraj areálu, vybudování parkoviště naproti nedalekému Lidlu, výstavba vyhlídkové terasy a vybudování přístupu do vody.

„Povodí Vltavy bude příští rok bagrovat a zpevňovat říční břeh, proto jsme ještě nemohli vybudovat pláž a plovoucí mola. Jakmile ale Povodí s nutnými pracemi skončí, přístup do vody zhotovíme,“ přislíbil Kuba.

Primátorka doplnila, že kvůli zvýšení bezpečnosti bude cyklostezka osazená novým dopravním značením a do řeky budou umístěné bójky, které oddělí prostor pro plavce a lodě.