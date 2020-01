Majitel Koh-i-nooru Bříza plánuje v Budějovicích místo obchodů novou čtvrť

„Je pravda, že na místě, kde je dnes Billa a Lidl, vlastníme pozemky, na kterých bychom v budoucnu rádi vybudovali novou čtvrť,“ potvrdil Bříza.

Parcely v těchto místech vlastní jeho Koh-i-noor holding. Jen část, kde jsou parkoviště a samotné supermarkety, má rozlohu více než 15 tisíc metrů čtverečních. Celková rozloha lokality je ještě větší, protože společnost má ve vlastnictví i další přilehlé plochy.

Obchodním řetězcům tam nájemní smlouva skončí s rokem 2027 a na prodloužení nedojde. Ani to však nezabránilo, aby se Lidl před časem pustil do několikaměsíční rekonstrukce. Skončila v loňském roce a kromě samotného obchodu zahrnovala i parkoviště, které bylo ve špatném stavu.

Přes ulici stojí výroba Koh-i-noor

„Informace jsme od současného majitele obdrželi. Přesto jsme se rozhodli našim zákazníkům zpříjemnit nakupování právě nedávno ukončenou modernizací,“ vysvětlila mluvčí společnosti Lidl Zuzana Holá.

Bližší informace k projektu zatím Vlastislav Bříza komentovat nechce.

„V současnosti jsme na úplném začátku a je opravdu předčasné se k tomu více vyjadřovat. Momentálně mohu jen říct, že se s mými syny shodujeme na plánované vizi, a věřím, že se nám ji podaří v dohledné době zrealizovat,“ sdělil s tím, že ve věci už podnikají konkrétní kroky. Jaké to jsou, nechce Bříza zatím prozradit.

Sám má k této lokalitě velmi blízko. Naproti přes ulici má Koh-i-noor sídlo i výrobu a zkušený podnikatel žije nedaleko odtud. Na přípravu projektu mají teď on i jeho synové ještě několik let.

Architekt s vizí souhlasí

„Zastavět toto území je z urbanistického pohledu správné a je to velká příležitost postavit skutečně kvalitní část města. Předpokládám, že budovy o několika patrech by vymezily především prostranství ulic, ale možná i menších náměstí a parků. Dovedu si zde představit využití pro obchod, služby, kanceláře, ale i byty,“ okomentoval záměr na dotaz MF DNES předseda komise pro architekturu a územní rozvoj Miroslav Vodák ze spolku CBArchitektura.

Podle něj jde na České Budějovice o poměrně velký projekt, v českém či evropském měřítku ale nijak neobvyklý.

„Investor by při hledání nejvýhodnější formy a měřítka zástavby mohl využít i formu developerské architektonické soutěže, jako tomu bylo například u pražského projektu Smíchov City. V současné situaci na realitním trhu je to určitě ekonomicky reálné,“ doplnil Vodák.

Nápad by se zamlouval i některým místním. „Osobně o tom ještě nic podrobného nevím. Je to ale dobrá poloha nedaleko centra města, všechno je odtud na dosah. Vůbec by mi to nevadilo,“ svěřila se Eva Sedláková, která nedaleko odtud učí na základní škole.

Chtěli bychom postavit chloubu Budějovic, říká Bříza

Výtky by někteří mohli mít kvůli zavření supermarketů. „Není tam jiný obchod, takže není šance udělat poblíž větší nákup. Všichni v okolí chodí tam. Kvůli tomu se mi ten nápad tolik nelíbí. Kdyby se na té ploše ale zajistily i služby a přidala se zeleň, líbilo by se mi to,“ zauvažovala studentka Natálie Ledajaksová.

Že by místní mohli přijít o možnost nakupování, by podle náměstka primátora pro územní plán, strategický plán a rozvoj Juraje Thomy (OPB) hrozit nemuselo.

„Domnívám se, že odtud služby v případě proměny, o které mluvíme, nezmizí. Když se postaví bydlení nebo kanceláře, neznamená to, že by tam nebyla například nějaká prodejna,“ řekl.

Podle něj dává vize Vlastislava Břízy smysl. „Bavíme se o velmi významné lokalitě. Pozemky jsou podle mě natolik hodnotné, že je nemyslitelné, že by se nezastavěly. Vnímám to jako uvažování správným směrem, které by město podpořilo,“ řekl Thoma.

Vlastislav Bříza se domnívá, že bude otázkou také to, jak se k věci postaví radnice. Za příklad uvádí Hradec Králové.

„Budou-li rozumní, může v centru Budějovic vzniknout něco mimořádného. Díky práci architekta a urbanisty Jana Kotěry (působil na konci 19. a počátku 20. století – pozn. red.) a jeho nejlepšího žáka Josefa Gočára se tehdy zásadně proměnila podoba Hradce Králové. Dokázali efektivně navrhnout dopravní obslužnost města, územní plán i regulační plán nábřeží. My nemáme v plánu nic takto zásadního, ale neskromně říkám, že bychom na těchto pozemních chtěli postavit chloubu Budějovic,“ doplnil Bříza, který je podle žebříčku Forbes za rok 2019 52. nejbohatším Čechem s majetkem v hodnotě 4,7 miliardy korun.