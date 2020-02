Když fouká ve městě, hrozí pádem smrky na sídlištích i nahnilé stromy

Obrovský strom spadl na stezku u zimního stadionu v Českých Budějovicích, kde se denně pohybují stovky lidí.

Zaznělo praskání a na Pražském sídlišti rovněž v krajském městě padl jehličnan. V únoru se museli Jihočeši vypořádat už se dvěma údery silného větru, naposledy v noci na pondělí.

To mimo jiné ukázalo, jak mohou být na první pohled klidná místa nebezpečná. Hasiči museli na jihu Čech vyjíždět do pondělního rána ke 166 případům.

Hodně stromů padalo v únoru právě v Budějovicích, třeba i na Lidické třídě či u Palackého náměstí. Vždy na dost rušných místech.

Zaměstnanci radnice sice pravidelně sledují stav dřevin, kontroly však zřejmě budou muset na některých místech zesílit. Extrémní výkyvy počasí se mohou opakovat a s tím poroste i riziko.

„Už dnes to budeme probírat. Měli bychom se ještě více zaměřit na místa, kde se soustředí více lidí, i když je třeba nepříznivé počasí a fouká silný vítr. Mám na mysli třeba zastávky MHD a jejich okolí. Nesmíme to zanedbat,“ sdělil v pondělí náměstek primátora Ivo Moravec.

Podrobnějšího průzkumu se tak mohou dočkat třeba Sady, Senovážné, Palackého i Mariánské náměstí.

Problém může být i v tom, že strom vypadá na první pohled zdravě, ale přitom je třeba špatně zakořeněný nebo uhnívá. „S dcerou jsem byl svědkem, když se takhle před časem vyvrátil strom u pošty,“ pokračoval Moravec. Podobný případ se stal u zimního stadionu před dvěma týdny.

Kontroly dělají zaměstnanci správy veřejných statků při pravidelných prořezech dřevin. „Pokud se některému z obyvatel zdá nějaký strom ve špatném stavu nebo už je nezvykle nahnutý, může na něj upozornit prostřednictvím naší aplikace Dej tip,“ zmínil náměstek.

Když už je kmen třeba prasklý nebo částečně vyvrácený, je nutné strom pokácet ihned, protože je přímým rizikem. V jiných případech zákroku předchází průzkum dendrologa, který posoudí jeho stav.

Při vichřici nebo po ní se může v krajském městě zdát nejrizikovější Stromovka a další parky. Tam však prakticky nikdo nevstoupí, když je tak extrémní počasí.

Větší riziko je tak přímo v ulicích města. V minulosti ale právě ve Stromovce stromy padaly. Bylo to před sedmi lety, nicméně tehdy z důvodu podmáčení půdy po velkých deštích. Radnice park tehdy nechala uzavřít.

Jehličnanů sází méně. Staré jsou nešvarem minulosti

Podobně zareagovali teď v únoru v Písku, kde po vichřici Sabine dočasně uzavřeli Lesní hřbitov. „Počasí bylo opravdu extrémní, takže jsme chtěli předejít možnému nebezpečí a ohrožení obyvatel,“ zdůvodnil Ondřej Kofroň z píseckého odboru životního prostředí, který má na starost městskou zeleň.

VIDEO: Vichr poškodil lesní školku v Třísově

I on potvrdil, že kontroly dělají pravidelně. Vše začíná u městských služeb, když provádějí běžnou údržbu. Pokud objeví na nějakém stromě poškození, vyráží už k němu i zástupci odboru životního prostředí.

„Buď vše na místě posoudíme sami, nebo ještě přizveme dalšího odborníka. Pak rozhodneme o případném odstranění,“ nastínil postup Kofroň. Doposud hodně spolupracoval třeba s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a jejím zástupcem.

Při vichřicích jsou více ohrožené například smrky, které nejsou tak hluboko zakořeněné a snadněji se mohou vyvrátit. Proto je možná trochu překvapivé, že je tolik těchto jehličnanů právě na sídlištích a v hustě obydlených místech.

„Je to takový pozůstatek a nešvar z minulosti, kdy i tyto lesnické dřeviny hojně vysazovali ve městech. Dnes už to tak není. Občas se dostane i na jehličnany, ale více jsou to listnaté stromy, které navíc mnohem lépe plní i další funkce ve městě v souvislosti s ochranou před hlukem, prašností či ochlazením,“ dodal Kofroň.

Výkyvy počasí mohou být častější

Silnější vítr může foukat i v nadcházejících dnech. „Nebude mít už sice takovou sílu, ale v nárazech to může být až 20 metrů za sekundu. Situace už však bude klidnější, než jaká byla v noci na pondělí,“ upozornil Daniel Maňhal z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Zajímavý poznatek ze své dvacetileté praxe přidal Jan Chromý, vedoucí dispečinku společnosti E. ON v Českých Budějovicích. Zažil i větší kalamity než tu při únorovém řádění Sabine, bylo to třeba při orkánu Kyrill, který pustošil Česko v roce 2007.

„Sabine bych za tu dobu zařadil asi mezi deset největších událostí tohoto druhu. Je ale fakt, že v posledních letech jsou častější a souvisí to s tím, jak se mění počasí, které má extrémnější výkyvy,“ všiml si.