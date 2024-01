Vilu Zwicker v Prachaticích přestaví za 80 milionů na muzeum solné stezky

9:18

Místní jí přezdívají Zámeček. Prachatická vila Zwicker naproti gymnáziu v ulici Zlatá stezka se do dvou let stane novým muzeem. Do kulturní památky chce Prachatické muzeum přesunout kompletní expozici věnovanou Zlaté solné stezce. Vilu nejprve čeká v roce 2025 rekonstrukce s přístavbou za 80 milionů korun.