V Boršově vystavují nablýskané motorky BMW i jedno torzo před renovací

Většinou černá barva, bílé linky a známý modrobílý znak znázorňující roztočenou vrtuli se třemi písmeny BMW. To jsou typické znaky motocyklů, které už sto let vyrábí německá automobilka.

Nejen motocykloví příznivci si mohou až do 18. listopadu prohlédnout celkem devatenáct strojů této značky a menší průřez historií bavorské produkce v Zámečku Poříčí v Boršově nad Vltavou. Za výstavou stojí českobudějovický sběratel motocyklů a cestovatel Petr Hošťálek a renovátor a další sběratel Miloň Dvořák z Boršova nad Vltavou. Sedm dalších motocyklů BMW do Boršova zapůjčili ostatní majitelé.

„Výstavu jsme otevřeli s osmnácti motorkami a dorazilo tolik fanoušků BMW, že se zákonitě muselo stát, že za námi přišel jeden z nich a řekl, že ta jeho tady není. Takže minulý týden nám pán dovezl svou BMW R 4 z roku 1936. Je to hezký kousek,“ těší Miloně Dvořáka, který tu ukazuje svých sedm motorek.

Velice vzácné jsou tři motocykly z dvacátých let minulého století. K vidění v přízemí zámečku jsou dražší sportovní verze, které pohání motory s rozvodem OHV.

„I dnes jsou tyto stroje konkurenceschopné při jakékoliv vyjížďce, všechny jezdí minimálně sto deset kilometrů v hodině,“ vysvětluje Dvořák. Ten se každý den s Petrem Hošťálkem na výstavě střídá a od 18 do 22 hodin návštěvníkům vypráví o historii motorek či o minulosti německé světoznámé značky.

Kromě pečlivě zrestaurovaných motocyklů na výstavě lidé vidí i samotné motory, jedno zcela původní torzo motorky či BMW R 42 v rozdělaném stavu.

„Čeká na renovaci. Na tu se chystám, až skončí tato výstava. Od té je zachovaný jen původní motor s převodovkou, houkačka a světlo. Vše ostatní jsou replikované díly, které vyrábějí v Polsku, kde se na to specializují. Je to spodová verze od těch vrchových sportovních verzí, motorka je z roku 1927. Má dvanáct koní a je to čistě cestovní stroj,“ popisuje dalšího „bavoráka“.

Historické kousky doplňuje zcela nový BMW R 18 v limitované edici, který odkazuje na výročí sta let výroby motocyklů. Oba sběratelé mají bavorskou značku hodně oblíbenou. Do budoucna by rádi našli pro své motorky prostory, kde by se daly jejich klenoty vystavit nastálo.

„Možná by tomu tato výstava mohla i pomoci, třeba by se někdo našel. Nápad by to byl, byli bychom za to moc rádi. Nejen kvůli bavorákům, ale rádi bychom ukázali i motocyklové legendy, které se vážou k Budějovicím. Což je například motocykl Hurikán či sbírka Stadionů,“ přibližuje spoluautor výstavy Dvořák.