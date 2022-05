Soutěž o podobu nové lávky vyhrála „vodováha“, lidé o ní budou diskutovat

Minulý rok na jaře nechalo vedení města zkontrolovat stav mostů ve Veselí nad Lužnicí. A odborníci zjistili, že lávka spojující břehy Lužnice mezi kulturním domem a poštou je ve velmi špatném stavu.

„Oprava je sice možná, ale má sníženou nosnost. Proto jsme se rozhodli, že vybudujeme novou,“ uvedl starosta města Vít Rada.

Nějaký čas byla lávka pro veřejnost uzavřená. Nyní už ji mohou chodci využívat a po nutné úpravě může sloužit ještě pět let. Do té doby by ale měla stát nová.

„Čas nás zatím tolik netlačí. Chceme se tomu dostatečně věnovat a hlavně plán projednat s našimi občany. Začali jsme to tedy řešit už teď,“ doplnil Rada. Proto město vyhlásilo soutěž na návrh nového můstku, do níž se přihlásili tři uchazeči. Porota složená z architektů a zástupců města vybrala práci společnosti Aoc architekti.

Stavět začnou za dva či tři roky

Vítězná vizualizace na první pohled zaujme svou konstrukcí, která připomíná vodováhu. Tvar ale podle jednatele společnosti neplní jen estetickou funkci.

„Je mi sympatické, že tomu lidé říkají vodováha. Ta podoba má ale samozřejmě především konstrukční smysl. Využíváme revoluční materiál. Jde o speciální vysokopevnostní beton, který se vyznačuje obrovskou trvanlivostí, odolností a pevností,“ vysvětlil Ondřej Císler.

To, jak lávka vypadá, je podle jeho slov kombinací vhodně použitého materiálu a tvaru. Zároveň dodal, že tím docílí také toho, že bude stavba levná a dlouho vydrží. Svoji práci se chystají architekti společně s vedením města představit lidem v úterý 3. května na veřejné besedě, která začne v 17 hodin v kulturním domě.

Zároveň se stavbou nové lávky se dočká úpravy prostor mezi řekou a poštou. Hlavním cílem je vybudování bezbariérového přístupu k budově.

„Zatím se bavíme jen o návrhu. Ještě to budeme projednávat s občany a také s architektem, než se dobereme k nějaké finální verzi,“ zmínil Rada. Už teď se ale počítá se zachováním parkovacích stání a úpravou zeleně.

„Vzhledem k tomu, že projektantské práce trvají mnohdy i rok, nezačneme stavět dříve než v roce 2023. Reálnější je ale tak za dva tři roky,“ propočítal starosta. Zároveň město na stavbu bude chtít žádat o dotaci. I to zabere nějaký čas.