Lidé vykoupili roušky, ale nenosí je, diví se Jihočeška studující v Paříži

Ve Francii platí karanténa, podmínky pro pohyb obyvatel vláda v posledních dnech zpřísnila, ale místní nová pravidla příliš nerespektují.

„V ulicích je určitě méně lidí než obvykle, ale stále je velká část těch, kteří situaci berou na lehkou váhu,“ popisuje 25letá rodačka z Českých Budějovic.

Od úterý platí ve Francii nová přísnější pravidla - vyjít ven je možné nanejvýš v okruhu jednoho kilometru od místa bydliště, maximálně po dobu jedné hodiny, o samotě a jenom jednou denně.

Vláda k nim přistoupila poté, co lidé mírnější opatření ignorovali. „Ve středu odpoledne si třeba deset malých kluků kopalo, zatímco rodiče si povídali vedle. Když uviděli projíždět policejní auto, které kontroluje počet lidí na ulicích, zašli všichni do nejbližšího paneláku. Tam počkali, až hlídka projede, a vyšli zase ven,“ všímá si studentka magisterského oboru finance a bankovnictví.

Při studiu pracuje na obchodním oddělení firmy, která se zaměřuje na finanční podvody skrze umělou inteligenci. V práci dostala antibakteriální gely, které je v těchto dnech nemožné sehnat.

„Jsou všude vyprodané už dva týdny. Roušky a respirátory tu považují za nesmysl. V lékárnách nejsou k dostání, lidé je vykoupili, ale nikdo je nenosí, vše je jen ‚kdyby náhodou‘. Snažila jsem si vyrobit jednu doma a všichni mi tvrdili, že je to zbytečné, že mě to stejně neochrání,“ líčí Veronika Pochopová.

K přístupu Francouzů je skeptická. Ze sociálních sítích se jí i proto líbí, jak k opatřením a nařízením přistupují lidé v Česku.

Na Facebooku je skupina Češi a Slováci v Paříži

„Přijde mi, že Francie jako taková zareagovala příliš pozdě. Testují se jenom opravdu nemocní lidé. Každý, kdo mohl, odjel na venkov do karantény, což mi přijde jako špatný nápad. Na venkově jsou většinou starší lidé a Pařížané to mohou snadno roznést dál. Většina lidí odmítá být doma a snaží se opatření obejít a mladí si to odůvodňují slovy: je to jen chřipka,“ vysvětluje.

Sama má přitom ve svém okolí mladého muže, který byl zdravý a sportoval, ale teď kvůli koronaviru bojuje o život. Pět různých lékařů ho předtím poslalo po kontrole domů s tím, že má „jen“ chřipku.

S dodržováním nařízení podle Veroniky Pochopové alespoň pomáhá policie a armáda. „Dokážou být hodně drsní, každý z nich má respekt a snaží se jim vyhnout co nejvíc. Uvidíme, jak se bude celá situace vyvíjet dál,“ líčí.

Domů se vracet nechce, přestože se ji rodina snažila přesvědčit. „Mamka mi říkala, že bych doma měla alespoň zahradu. Zní to lákavě. Ale jelikož studuji dálkově a nikdo neví, jak dlouho budou školy uzavřené, raději zůstávám, kdybych musela zničehonic do školy nebo práce. Na Facebooku je skupina Češi a Slováci v Paříži, kde situaci probíráme. Lidé si pomáhají dostat se do Čech, sdílí užitečné odkazy nebo si navzájem nabízejí třeba hlídání dětí,“ dodává.