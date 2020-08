Družku ubodal před zraky syna. Strašně jsem ji miloval, říká obžalovaný

Čtyřiačtyřicetiletému muži teď hrozí až dvacetileté vězení, případně výjimečný trest. O rok mladší partnerku letos v březnu ubodal kuchyňským nožem před zraky jejich čtyřletého syna a matky zavražděné.

Podle obžaloby zasadil ženě celkem 36 bodnořezných ran po celém těle, některé byly mířené na obličej. Podsaditý muž bodal do ležící ženy tak prudce, že některé rány téměř přeřízly žebra.

Podle státního zástupce Marcela Faktora hrozí obžalovanému až nejvyšší možný trest, protože bezbrannou ženu usmrtil zvlášť surovým a trýznivým způsobem.



„Zabil jsem ji asi proto, že jsem ji tak strašně miloval. Podváděla mě s jinými a lhala mi,“ snažil se obžalovaný Ivan K. najít slova na svou obhajobu.

Po celou více než hodinovou výpověď před senátem působil klidným dojmem. Z rovnováhy ho vyvedla pouze otázka předsedkyně senátu Soni Biskupové Fišerové, jak si představuje budoucí vztah se svým synem. Rozrušeně poznamenal, že syna miluje, ale protože mu hrozí vysoký trest, nedovede na to odpovědět.

Tragédie se stala 21. března v časných ranních hodinách v rodinném domě ve Velkém Ratmírově na Jindřichohradecku. Obžalovaný, povoláním soukromý automechanik, který v té době už několik měsíců ve společné domácnosti s partnerkou nebydlel, se násilím vloupal dovnitř.

Rezervní pneumatiku od auta prohodil prosklenými dveřmi a zamířil do ložnice, kde jeho partnerka spala.

„Byl to zkrat. Chtěl jsem si s ní ještě promluvit. Zdálo se mi, že se mi vysmála. Vrátil jsem se do kuchyně pro nůž a dál už nic nevím. Ani to, jestli byl v ložnici můj syn. Pak jsem slyšel křik babičky, ať toho nechám, a vypadl pryč. Řekl jsem jí, aby zavolala záchranku a odjel,“ vzpomínal muž na kritické momenty.



Vyhrožoval zabitím i zapálením domu

Před soudem se přitom otevírá příběh o vztahu dvou dospělých a zkušených lidí. Seznámili se v roce 2012 a po roce se rozhodli žít ve společné domácnosti v domě ženy. Ta měla v té době už syna z předchozího vztahu, v roce 2016 se oběma narodil další chlapec.

Problémy začaly už po dvou letech, podle obžalovaného zaviněné partnerčinou nevěrou. Pak přišly další. Řešil je silou. Vyhrožováním a bitím. V roce 2015 mu uložil soud podmíněný trest za nebezpečné vyhrožování. Další trest za stejnou věc mu hrozil v roce 2019, ale jeho partnerka nakonec se stíháním nesouhlasila. Tehdy jí vyhrožoval zabitím a zapálením domu.

Loni mezi vánočními svátky se dvojice konečně dohodla na rozchodu a muž se od rodiny odstěhoval. Se synem se občas stýkal. Den před vraždou si umínil, že na čas odjede někam daleko. Do auta si přichystal osobní věci a peníze, ale nakonec po dlouhé noci, kdy přemýšlel nad ztraceným vztahem, zamířil do Velkého Ratmírova.

„Celou noc jsem na to myslel. Uráželo mě, že se partnerka tahá s takovými chlapy. Neměli ani peníze, ani úroveň. Naposledy mi řekla, že je těhotná s mým kamarádem. Chtěl jsem si s ní ještě jednou o tom promluvit a uvidět syna, než odjedu,“ uvedl u soudu.

Žena na místě zraněním podlehla. Lékaři zjistili, že kromě smrtelných ran měla i pořezané ruce od toho, jak se bránila. Obžalovaný bezprostředně po vraždě odjel na Jičínsko, kde měl příbuzné.

Tvrdí, že se chtěl s nimi rozloučit, než se udá a nastoupí trest. Také říkal, že navštívil naposledy i hrob své babičky. V té době ale už po něm pátrala policie. Zadržela ho v sedm hodin večer, podle její zprávy se hlídce vzdal na křižovatce klidně a bez násilí.

Soud pokračuje výslechy svědků z okruhu známých rodiny, znalec z oboru soudního lékařství se zatím z jednání omluvil.

Už v úterý k případu svědčila i matka zemřelé. Na její žádost jí soud umožnil výpověď s vyloučením obžalovaného, se kterým si nepřála se setkat. Po obžalovaném požadují pozůstalí odškodnění za nemajetkovou újmu. Zmocněnec nezletilého syna pět milionů korun, syn zemřelé 1,8 milionu a její matka dva miliony korun.