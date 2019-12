Anketu o nejhezčí strom vyhrály potřetí Budějovice, pomáhala i radnice

Českobudějovická jedle je o metr nižší než ta z loňského roku. I letos ji město dostalo darem, tentokrát od rodiny z Mladého. Strom získal díky čtenářům vítězství pro České Budějovice potřetí za sebou.

„Ukazuje to lokální patriotismus obyvatel Budějovic a to, že jsou schopni se společně nadchnout pro věc,“ reagoval primátor Jiří Svoboda.

Ten v posledních dnech kontroloval i napínavý souboj mezi Českými Budějovicemi a Plzní.

„Samozřejmě jsem s napětím sledoval hlavně poslední dva dny, kdy se na nás Plzeň dotahovala. Jsem rád, že jsme nakonec vyhráli,“ komentoval Svoboda hlasování, při kterém se Plzeň v jednu chvíli přiblížila na rozdíl několika stovek hlasů. Budějovický strom pak ale opět odskočil, nakonec posbíral 9 459 hlasů.

Na jihu Čech měl velkou podporu. Na sociálních sítích šířily anketu stovky lidí, což se odrazilo na výsledcích. Loni stačily Budějovicím k vítězství bezmála dva tisíce hlasů.

Do soutěže se zapojily i radnice obou měst, které anketu šířily na sociálních sítích. „Snažili jsme se to dát na vědomí co největšímu počtu lidí. Sám jsem to například posílal svým přátelům. Chtěl bych poděkovat těm, kteří hlasovali, ale i zaměstnancům Dopravního podniku města. Ti měli totiž na starosti zdobení stromku. Již třikrát se jim to povedlo tak, že v anketě uspěl,“ dodal primátor.

Jedle z jihu Čech vybojovala první místo před stromem z Plzně, kde stojí na náměstí Republiky patnáctimetrový smrk ztepilý. Ten získal 6 857 hlasů. Zdobí ho zhruba tři a půl kilometru dlouhé světelné řetězy.

Třetí místo obsadil s 1 080 hlasy strom z Chebu. Ten letos nominovala krajská redakce místo stromu v Karlových Varech. Je větší, lépe ozdobený a stojí na historickém náměstí, což je oproti prostoru u festivalového hotelu Thermal v krajském městě malebnější místo.

České Budějovice v posledních třech letech ukončily nadvládu právě Plzně, která v anketě o nejkrásnější strom vyhrála v letech 2011, 2012, 2013, 2014 i 2016. Pouze v roce 2015 uspěla douglaska z Olomouce.