O vánoční stromky je velký zájem, cena za kilo kapra vyšplhala nad stovku

Kapři mrskající se v kádích, zvědavé pohledy dětí, které si mohou šupináče prohlédnout zblízka, ale také tašky plnící se rybami. Ani letos nebude o podobné výjevy v předvánočním čase nouze.

Lidé si však za pořádného kapra opět o něco připlatí. Zatímco loni nebyl problém sehnat kilo pod stovku, letos jihočeská rybářství musela ve většině případů kvůli drahým vstupům navyšovat v létě ceny. Někde je pak ještě zvedli v době výlovů.

Například v Rybářství Třeboň letos výběrového kapra seženete za 119 korun za kilogram. „Je to cena za ryby bez rozdílu třídy, kterou jsme ohlásili už na konci léta. Bohužel i u nás se projevily vyšší náklady za energie nebo krmiva. Navíc máme letošní produkci z výlovů jednu z nejslabších za poslední roky,“ vysvětluje předseda představenstva rybářství Josef Malecha.

Dražší ryby nakoupí také zákazníci v okolí Blatné na Strakonicku, kde museli místní rybáři ještě v průběhu výlovů zvednout cenu z 98 korun o desetikorunu, a to bez rozdílu třídy. Kapra mezi dvěma a čtyřmi kilogramy bude společnost Blatenská ryba prodávat na sádkách, ale před Štědrým dnem i z několika stánků.

„Cenu jsme museli navýšit kvůli drahým vstupům, platíme daleko více za krmivo i energie. V době výlovů navíc byly drahé i pohonné hmoty, to vše se na ceně bohužel odráží. Naštěstí jsme ale výlovy zvládli bez větších úhynů, i když nás na největším rybníku Labuť trápilo při výlovu počasí,“ říká jednatel Blatenské ryby Josef Bláha.

Kvůli současnému vývoji cen mají rybářství obavy z toho, jestli bude o předvánoční kapry stále zájem. Letošní rok jim podle nich mnohé napoví.

„Zdražili jsme sice jen o pětikorunu na 90 korun za kilo, ale může se stát, že i tak na to lidé mít nebudou a raději si koupí kuře nebo krocana. Naštěstí je pro nás předvánoční prodej jen okrajovou záležitostí, takže si můžeme dovolit držet příznivější ceny,“ podotýká ředitel Rybářství Nové Hrady na Budějovicku Lubomír Zvonař.

Vedení podniku, který hospodaří na 330 rybnících, si jinak letošní rok chválí, přírůstky ryb byly dobré. Novohradského kapra lidé seženou nejen na sádkách, ale také v několika stáncích v Budějovicích.

„Rozvážet budeme prodejcům u Prioru, obchodního centra Mercury, v Suchém Vrbném nebo Mladém. Dá se ale očekávat, že u nich cena přesáhne stokorunu za kilo ryby,“ doplňuje Zvonař a upřesňuje, že každý prodejce si cenu nastavuje sám.

Stromků je míň kvůli kůrovci

K štědrovečerní tabuli s kaprem patří také ozdobený vánoční stromek. Mladé smrčky či jedle do tisícikoruny je možné pořídit jak v obchodech s řemeslnými potřebami, tak přímo u lesníků. Ti prodávají stromy hlavně z lesních prořezávek, které jsou výrazně levnější. Lidé ušetří i v případě, že si je pořídí z plantáží namísto obchodních řetězců.

„Zájem je obrovský, od prvního dne se nezastavíme. Prodáváme hlavně lesní stromky, které jsou výrazně levnější, za smrk dáte od dvou do tří stovek a za borovici od 250 do 400 korun, záleží samozřejmě na velikosti,“ přibližuje ceny za Lesy a rybníky města České Budějovice Ladislav Laluch s tím, že s prodejem začali v polovině prosince v ulici Jaroslava Haška. Za borovici černou u nich zaplatí lidé čtyři stovky a za jedli kavkazskou od pěti do osmi set korun.

Podle jednatele společnosti Jiřího Staňka je těžké sehnat dostatek stromků. „Na vině je hlavně kůrovcová kalamita, kvůli níž máme výsadbu daleko řidší a stromků je tak méně,“ upřesňuje s tím, že ročně prodají okolo pěti set kusů.

O poznání dříve začali s prodejem v Písku, kde si lidé mohou vybrat z široké nabídky od několika druhů smrků či borovic až po čtyři druhy jedlí. Lesníci je nabízejí v hájovně Jarník nedaleko podnikové lesovny a v hájovně v nedalekých Albrechticích nad Vltavou. Otevřeno mají denně od 8 do 16 hodin a prodej ukončí den před Štědrým dnem.

„Lidé už se na prodej připravovali s předstihem a hned první den jich přišly stovky. Neliší se to ani v těchto dnech. Za advent prodáme až dva a půl tisíce stromů,“ vysvětluje jednatel lesů města Písek Václav Zámečník a dodává, že cena smrků či jedlí se v tomto roce oproti loňsku nijak nezvýšila.