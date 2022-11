Kasteláni připravují zimní prohlídky, na Hluboké rozpálí historickou troubu

Hrad Nové Hrady nabízí do konce listopadu každou středu a pátek komentovanou prohlídku interiérů, které připomínají historii rodu Buquoyů. Přístupný bude i hradní příkop.

„Na prosincové víkendy jsou připravené prohlídky slavnostně vyzdobeného bytu správce novohradského panství, které připomenou, jak trávili Vánoce naši předci na hradě, v zámku i chalupě,“ přibližuje mluvčí jihočeských památkářů Markéta Slabová.

Třeboňský zámek nabídne v listopadu prohlídky rožmberských reprezentačních interiérů i schwarzenberských apartmánů. Personál připraví i vánoční okruhy. „Prohlídky v soukromých apartmá vás zavedou do roku 1922, kdy se okna třeboňského zámku o Vánocích rozsvítila naposledy,“ doplňuje Slabová.

Chybět nebude ani koncert folkové skupiny Mošny, který se uskuteční 25. listopadu ve Schwarzenberském sále. V pátek 2. prosince prostor rozezní adventní koncert duchovní hudby budějovického ženského komorního sboru. O týden později pak divadlo nejen pro děti.

Až do 22. prosince bude možné navštívit i hradní muzeum a věž v Českém Krumlově, stejně jako zimní prohlídkovou trasu na zámku Hluboká. Ty pak budou od 17. do 18. prosince nazdobené.

„Prohlídky zakončí návštěva zámecké kuchyně s ochutnávkou dobroty připravené přímo v zámecké historické troubě. Na nádvoří zámku bude vánoční stromek s betlémem v životní velikosti, kam letos přibyla další figura,“ přibližuje plány kastelán zámku Hluboká Martin Slaba. Po pěti letech se budou moci návštěvníci podívat i do jídelny zámku Červená Lhota.

„V uplynulých 19 letech řemeslníci za provozu rekonstruovali zámecké interiéry. Práce byly kvůli sezonnímu návštěvnickému provozu odkázané vždy na zimní období. Posledních pět zim jsme věnovali náročnému restaurování zámecké jídelny. Práce jsou již hotové, a proto může být zámek letos poprvé po dlouhých rocích opět zpřístupněný i v čase adventu a Vánoc,“ raduje se kastelán zámku Tomáš Horyna.

Betlém sestavený z figurek Playmobilu

Prohlídky zájemce zavedou do období dvacátých a třicátých let 20. století. Návštěvníci poznají způsob, jakým šlechtická rodina trávila svátky, dozvědí se i něco o původu stále živých vánočních tradic a budou se moci zaposlouchat do vzpomínek šlechtických dětí. Na to pak naváže výstava betlémů.

Nebude na ní chybět ani jeden z nedalekého slavného betlémářského regionu, Třeště. S odkazem na rodiště poslední zámecké paní bude zastoupený i další významný region Příbram. Svým měřítkem překvapí starobylý betlém z Lodhéřova a kuriozitou bude betlém sestavený z figurek Playmobilu.

Výstava zavede návštěvníky do prostor, které se běžně neukazují. Přitom jsou to jedny z nejstarších místností, jimž byl v mladší šlechtické době vyhrazený účel provozního zázemí.

„Právě hospodářský a kuchyňský personál měl s přípravou vánočního slavení nejvíce práce. Vždyť jen řada obligátních pokrmů byla sama o sobě mistrovským dílem. I tuto stránku šlechtických Vánoc chceme návštěvníkům předvést,“ naznačuje Horyna.

Nazdobený zámek bude možné projít každý prosincový víkend od 11 do 16 hodin. Speciální okruh pak bude připravený od 19 hodin. Po celou dobu vánočních prohlídek bude přístupná i zámecká kaple. Druhý adventní víkend budou moci turisté zavítat také na již tradiční Adventní dny v Jindřichově Hradci.

„Program nabídne na zámeckém nádvoří hudební, taneční a divadelní vystoupení. Nejen dětské návštěvníky potěší malý zvěřinec nebo lukostřelba. V provozu bude i 500 let stará černá kuchyně,“ zve jindřichohradecký kastelán Jan Mikeš.

Své dovednosti předvedou také umělečtí řezbáři, kováři a hrnčíři. V Dačicích vsadili na tradici a uspořádají 11. prosince od 10 do 16 hodin na nádvoří zámku již 15. ročník jarmarku.