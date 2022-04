Budějovice chtějí odejmout čestné občanství první kosmonautce Těreškovové

Rada města doporučuje, aby zastupitelé bývalé kosmonautce odejmuli vyznamenání. „Hlasovat se o tom bude 9. května,“ potvrdil českobudějovický primátor Jiří Svoboda.

Poslankyně ruské Státní dumy patří k Putinovým stoupencům a vyslovila se, že by tento člověk měl zůstat u moci tak dlouho, dokud mu to zdraví a zákony dovolí. Jako členka Státní dumy také podpořila invazi na Ukrajinu.

Z Valentiny Těreškovové se stala celebrita. A samotný let byla velká výzva.

Valentině Vladimirovně Těreškovové je 85 let. Do vesmíru letěla v roce 1963 jako teprve desátý člověk, a to na palubě kosmické lodi Vostok 6. V armádě to dotáhla až na hodnost generálmajora letectva.

V roce 1975 navštívila i tehdejší Československo, zavítala i do jihočeského Písku a tamního textilního závodu Jitex.

Zastupitelé v Českých Budějovicích už v roce 2017 odebrali čestné občanství sovětskému diktátorovi Josifu Stalinovi a bývalému komunistickému prezidentovi Československa Klementu Gottwaldovi.

Zajímavé tehdy před pěti lety bylo, že hlasování v zastupitelstvu bylo v obou případech velmi těsné. Pro zbavení čestného občanství tehdy zvedlo ruku 23 z 39 přítomných zastupitelů, kterých je v Budějovicích celkem 45. Pokud by bylo pro odejmutí jen o jeden hlas méně, čestné občanství by jednomu, či druhému zůstalo.

Pro odebrání čestného občanství byli tehdy například zastupitelé hnutí ANO, Občané pro Budějovice a TOP 09. Členové ČSSD, ODS, lidovců a Nezávislí jednotní nebyli. Komunisté nehlasovali a ještě opustili při diskusi jednací sál.