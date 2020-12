Jihočeský kraj vytvoří očkovací centrum proti covidu v každém okrese

„Do Jihočeského kraje dorazí v prosinci po svátcích prvních 975 vakcín. Ty dostaneme do budějovické nemocnice a dohodli jsme se, že je rozdělíme mezi krajskou a okresní nemocnice,“ uvedl hejtman Kuba s tím, že 375 z nich zůstane v Českých Budějovicích a po stovce zamíří zbytek do jednotlivých okresních nemocnic.



V lednu skoro 10 tisíc vakcín

V průběhu ledna pak přijde na jih Čech 9 750 vakcín. „Ty využijeme pro ochranu zdravotního systému,“ vysvětlil Kuba. V první řadě se bude očkovat zdravotnický personál, jako jsou lékaři, sestry, záchranáři a také lidé v domovech pro seniory, jejich personál a další klienti či zaměstnanci sociálních služeb.

„Očkování nabídneme i praktickým lékařům a kritické infrastruktuře, kde budeme preferovat starší ročníky,“ popsal Kuba. Cílem je něj pokles úmrtnosti, snížení zátěže zdravotního systému a jeho udržení vchodu a získání kolektivní imunity.

„Důležité je si uvědomit, že je třeba ta čísla vynásobit dvěma, protože je nutné v únoru naočkovat ty, kteří se očkovali v lednu,“ upozornil Kuba. V únoru má tak na jihu Čech přijít 14 tisíc vakcín, přičemž větší část z tohoto počtu využijí očkovaní z ledna.

V druhé polovině února tak budou první vakcíny pro veřejnost. „Pevně doufám, že v tu dobu už bude vytvořený systém. Buď se na něm shodneme s vládou, nebo budeme využívat jihočeský. Jde mi to, aby lidé věděli, kam se mají hlásit a jak to bude vypadat,“ nastínil Kuba.

Kolik vakcín bude na jaře, zatím není jasné. Vedení krajského úřadu teď ale ve spolupráci nejen s řediteli nemocnic připravuje scénář, jak by mělo vypadat velké očkování veřejnosti. Ke kolektivní imunitě je podle Kuby nutné zvládnout 60 procent populace, což je na jihu Čech hrubým odhadem 350 tisíc lidí, tedy 700 tisíc vakcín.

Vzniknou vakcinační centra

Jihočeské hejtmanství se inspiruje v Německu. Na základě toho plánuje vytvořit vakcinační centra, která by byla po jednom v každém okrese. Nemocnice totiž podle Kuby odhadovanou denní kapacitu očkovaných nezvládnou. Například v Českých Budějovicích by tak centrum mohlo být například na výstavišti.

„Až ty vakcíny přijdou, musíme to udělat rychle. Ten scénář nyní připravujeme. Bude nutné spolupracovat například s Integrovaným záchranným systémem, nemocničním personálem, obvodními lékaři. Nemělo by se očkovat v jejich ordinacích, ale měli by zapojeni tak, že budou docházet do těch center. Budu preferovat a chci o tom jednat s panem ministrem, že by měli mít do určité míry povinnost odsloužit nějaké služby,“ naznačil Kuba.

Konkrétnější podobu se veřejnost dozví v nadcházejících týdnech. Krajský úřad bude podle hejtmana veřejnost informovat.