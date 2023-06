Ředitel školy obnovuje ovocný sad, který jeho praděda založil před 80 lety

Vloni to bylo přesně osmdesát let, co jeho praděda založil na starém rodinném poli nad Bavorovem na Strakonicku ovocný sad. Pěstoval tam tehdejší odrůdy jablek, například řehtáč soudkovitý, malináč hornokrajský či matčino nonnetit.

Dnes na jeho práci navazuje 39letý Václav Meškan z Dubného na Českobudějovicku. Před časem část bývalého sadu koupil a snaží se mu postupně vtisknout původní podobu.

„Když prababička v osmdesátých letech umřela, tak praděda větší část pozemku včetně rozestavěného domu prodal. Ta je nyní v majetku města a nikdo se o ni nestará. Menší část, tři tisíce metrů čtverečních, mělo několik dědiců. Ti to chtěli před třemi roky také prodat, tak jsem to koupil já,“ vysvětluje Meškan, který pracuje jako ředitel základní školy v Dubném.

A hned přidává důvod. „Pro pocit, že dělám něco pro moje předky a přírodu,“ dodává s tím, že chtěl od Bavorova koupit i větší část bývalého sadu svého pradědečka Stanislava Čapka, ale to se nakonec nezdařilo.

Řadu malých jabloní už Meškan se svojí manželkou dosadili. Některé staré a už odumřelé stromy chce naopak ponechat přírodě jako hnízdiště pro ptáky a hmyz.

„Původně jsem s pozemkem nechtěl dělat nic, jen mi bylo líto, aby se sad prodal. Ale jak jsem sem přijel, změnil jsem názor. Postupně tedy plánujeme sad obnovovat. Je zajímavé, že i osmdesátileté stromy pořád nesou jablka. A bez jakýchkoli chemických postřiků. Jsou výborná, to je úplně jiná chuť, než jakou znáte od jablek ze supermarketů,“ těší sadaře, který říká, že se i dnes dají dobře sehnat staré odrůdy jabloní.

Když Václav Meškan část sadu koupil, byla to neprostupná džungle zarostlá stromy, kopřivami, trnkovými a šípkovými keři. Jabloně musel metr po metru vysekávat. Teď seče trávu dvakrát do roka.

Do budoucna by v sadu kromě stromů rád obnovil i bývalý původní včelín, kde plánuje zase chovat včely jako jeho předek. „Všechno to chce čas, ale zatím to nejde tak rychle, jak bych chtěl. Pěkná by zde byla i přírodopisná učebna pro děti s výukovými prvky, jako jsou broukoviště a podobně,“ přemýšlí Meškan o propojení sadu se svým povoláním. „Rozhodně ale nemám v plánu na tom vydělávat,“ doplňuje.

Tehdejšímu majiteli, Meškanovu pradědovi, však ovocný sad dobře vynášel. Také on měl práci na sadu spíše jako koníček, stejně jako dnes jeho pravnuk. „Dokonce si pak praděda prodejem jablek vydělal na koupi domu ve Včelné, kde jsem se narodil. A to přitom byl ředitelem závodu Pribina a stál například za zrodem Pribináčka. Ten název vymyslela moje prababička,“ přidává s úsměvem rodinnou historku.