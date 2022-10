Úzkokolejka místním lidem chybí, odstavené vozy ničí sprejeři

Nažloutlé listy se snášejí na koleje a jen vítr je občas popožene o pár metrů dál. Žádné větší vzrušení se na zastávce úzkorozchodné dráhy v Senotíně na Jindřichohradecku poslední dny nekoná.

Jen občas kolem projede auto nebo cyklista. Ještě před necelým měsícem tu ale o víkendech nastupovaly davy lidí do některé z unikátních vlakových souprav Jindřichohradeckých místních drah (JHMD).

S tím je ovšem konec. Kvůli problémům, které vyústily až v bankrot firmy, nevyjel od 3. října po obou tratích od Obrataně na Vysočině až po Novou Bystřici na Jindřichohradecku žádný vlak. A zřejmě nějakou dobu ani nevyjede, Jihočeský kraj totiž rozvázal s firmou smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti.

„Je to tragédie. Jezdili jsme úzkokolejkou na výlety, byl to zajímavý turistický tahák. Mohli jsme jet do Bystřice a vrátit se na běžkách nebo na kole. Bývalo to tu v létě vždy docela plné, a to tu v obci není ani moc co dělat,“ doplňují se manželé v penzi Jan a Alexandra Lošťákovi z Lomů na Jindřichohradecku.

Vlaky poničil sprejer Neznámý vandal od 20. do 22. října posprejoval tři vagony, které byly odstavené na úzkokolejné koleji u nástupiště JHMD. Vagony pomaloval různobarevnými, z části nečitelnými, nápisy. Škoda zatím nebyla vyčíslená, nicméně se vyšplhá na několik desítek tisíc korun. Policisté pátrají po pachateli, kterému za přečin poškození cizí věci hrozí až roční vězení.

Oba dva úzkokolejku berou jako symbol Jindřichohradecka a nezaměnitelnou součást České Kanady. „Kolik takových tratí v Česku ještě je? Doufám, že se sem ještě někdy vrátí, ať už pod jinou firmou, nebo pod JHMD,“ přeje si Jan.

Na jízdu vlakem už může jen vzpomínat Libuše Vondráková z Blažejova, která vyrážela na nákupy do blízkého Jindřichova Hradce. „Svezli jsme se s rodinou ještě na konci září z Nové Bystřice a sedli jsme si až v Kaprouně, jak byl plný. V létě se výletníci zastavili na návsi v hospodě a nějakou chvíli tu pobyli. Teď už můžeme využívat jen autobus, který mi právě dorazil,“ loučí se vitální seniorka před brzdícím vozem, který nyní nahradil zrušené vlaky.

Právě v okolí Jindřichova Hradce sloužily JHMD i jako klasické spoje pro cestující, již je využívali i pro cesty do práce. „V tomto ohledu pro nás konec úzkokolejky nebude mít až takové dopady. Neznám od nás osobně nikoho, kdo by po ní cestoval do práce. Horší to ale bude s cestovním ruchem, přicházíme tím o největší magnet města. Snad na problémy firmy nedoplatí celá historická trať,“ připomíná starosta Nové Bystřice Jiří Zimola.

1. listopadu oslaví 125 let

S ukončením smlouvy od krajského vedení bývalý hejtman Zimola souhlasí a vnímá jako férové, že zajistilo dopravní obslužnost. Zároveň by ale uvítal jednání o budoucnosti historické památky, která 1. listopadu oslaví 125 let. Podle něj by za současného stavu hrozila úplná zkáza úzkorozchodné trati.

„Bohužel je docela možné, že když se nebude chvíli používat, různí nenechavci začnou koleje rozebírat. To nesmíme dopustit a společně s krajem bychom jako obce na trati měli vyvinou maximální úsilí, aby byl provoz kýmkoliv jiným obnoven. Umím si představit, že by to fungovalo na principu spolupráce kraje a obcí, jako mají například v Rakousku na trati mezi Litschau a Gmündem,“ myslí si Zimola.

Jako katastrofu vnímají současný stav na úzkokolejce i na druhé z provozovaných tratí – mezi Obrataní a Jindřichovým Hradcem. V tomto úseku navíc vlaky fungovaly více jako dopravní spoj než turistická atrakce. Myslí si to i prodavačka Eva Hanzlová z Nové Včelnice, která je využívala na cesty do Kamenice nad Lipou na Vysočině.

„Jezdila jsem tam na rehabilitace, ty spoje mi naprosto vyhovovaly. Z doslechu vím, že nejvíce na to doplácejí lidé z Vysočiny, hlavně z okolí Černovic. Tam se prý lidé v menších vesničkách ani nedostanou na nákup, protože tam téměř vůbec nezajíždí náhradní autobus. To je velký průšvih,“ vysvětluje.

Sama má v rodině několik lidí, kteří v JHMD pracují. Ti se pochopitelně obávají, jak insolvence firmy skončí. „Týká se to i rodičů mé snachy, kteří nevědí, co bude dál. Oba navíc nemají daleko do důchodu, práci by si tak hledali stěží,“ doplňuje Hanzlová.

Kraje ukončily spolupráci

Výrazné dopady na dvoutisícové městečko kvůli konci úzkokolejky očekává také starosta Nové Včelnice Tomáš Hrubec, podle něhož byly velmi oblíbené jízdy historickými lokomotivami. S jejich koncem přijde obec o většinu turistů.

„Je to velká škoda. Kvůli špatnému hospodaření firmy přišli o něco, co tu řadu let fungovalo a mělo to tradici,“ mrzí Hrubeše, který dodává, že se bude snažit zahájit jednání o obnovení provozu trati. „Zkusíme najít společné řešení, ať už na úrovni kraje, nebo státu,“ doplňuje.

Společnost JHMD je v úpadku od 6. září, v té době také na sebe podala insolvenční návrh. V červnu navíc oznámila, že dluží přes 160 milionů korun, a pohledávky jí pořád dále přibývaly. Své finanční problémy často dávala za vinu Kraji Vysočina, který podle ní JHMD neplatil poplatky za použití dopravní cesty. Vedení kraje to vytrvale odmítalo.

Problémy firmy vygradovaly v polovině října, kdy s ní ukončil spolupráci Jihočeský kraj, podle něhož neplnila své závazky. Ke stejnému kroku se minulý týden odhodlalo také vedení Kraje Vysočina s tím, že smlouva přestane platit ke konci tohoto měsíce. Společnost nyní nemá platná ani potřebná osvědčení, jež potřebuje k provozu trati.

Nové žádosti o ně navíc podle Drážního úřadu nejsou v pořádku, což případné obnovení provozu obou linek opět o něco oddálí. Návrat legendární „hašišbedny“ nebo historických parních lokomotiv je tak nyní v nedohlednu. „Uvidíme, jak to celé dopadne, nezbývá než čekat. Příští měsíce ukážou, jestli se u nás ještě někdy svezeme vlakem,“ krčí rameny starosta Včelnice Hrubeš.