Na úzkokolejce chystají prázdninové jízdy, pro starostu Hradce je to málo

Trať je od loňska opuštěná, protože její provozovatel se zadlužil a je v úpadku. Věřitelé se proto snaží, aby firma Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) agonii přestála.

O částečné obnovení provozu mají zájem dvě společnosti. Brněnská Gepard Express a nově jihočeská WTT zabývající se mimo jiné drážní dopravou a přepravou dřeva. Vybraný zájemce by si měl podle insolvenční správkyně Daniely Urbanové železnici pronajmout od dceřiné společnosti JHMD, která dál provozuje opravny a bude o dráhu pečovat.

Prozatímní věřitelský výbor, v němž jsou například banky nebo pojišťovny, se nakonec spolu s dlužníkem a insolvenčním správcem shodl, že budou jednat se všemi zájemci. Dlužník preferuje WTT, její jednatel Josef Hrubý odmítl proces do médií komentovat.

Jindřichohradecké místní dráhy, jež provozují historickou úzkokolejku od 90. let, skončily loni s dluhem 360 milionů korun v insolvenci. Funguje u nich pouze údržba, o licenci k dopravě přišly. Provoz fungoval na dvou větvích – z Jindřichova Hradce do Obrataně a jižním směrem do Nové Bystřice.

Možné obnovení se týká pouze části z Jindřichova Hradce do Kamenice nad Lipou dlouhé 21 kilometru. Směrem k Obratani je plánovaná výluka kvůli generálním opravám mostů.

„Ekonomicky se jeví tento úsek jako nejvýhodnější, i když část do Nové Bystřice je turisticky zajímavá. Osobně jsem k obnovení celého provozu spíše skeptický, mělo by se jednat především o dlouhodobé perspektivě, a ne jen o letošních prázdninových jízdách,“ myslí si starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár, který se krizi na úzkokolejce věnuje.

Obyvatelé podepisují petici

Důležitý bude také přístup příslušných krajů, které provoz dotovaly. Kromě dopravy turistů třeba atraktivní oblastí České Kanady sloužila dráha pro obyvatele přilehlých obcí, které vlaky využívali pro cesty do škol, práce nebo za zábavou. Po jejím uzavření musely nahradit vlaky autobusy.

U některých míst jsou však autobusové zastávky hůře dostupné. Obyvatelé proto sepsali petici za obnovení vlaků. Podle Kozára byla pro místní nejdůležitější právě část do Kamenice nad Lipou. Město a přilehlé obce proto dávají dohromady návrh, jak dopravní obslužnost co nejlépe zajistit.

Také vznikl spolek, v němž jsou starostové obcí a měst podél kolejí. Ten funguje jako prostředník při jednání se společností v insolvenci a příslušnými kraji – Jihočeským a Vysočinou.

Pokud budou jednání s WTT nebo s brněnským dopravcem Gepard Express úspěšná, mohl by se vrátil na trať provoz v době prázdnin a v září. „Zprovoznění ovlivňuje spousta faktorů a vzhledem k tomu, jak plyne čas, je otázkou, zda je v tuhle chvíli ještě možné s dopravou v roce 2023 počítat,“ naznačila pro ČTK insolvenční správkyně Urbanová.