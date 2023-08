Do půlky srpna byl klid, pak na jihu Čech přibyli čtyři utonulí za pár dní

Jednatřicetiletý muž se předminulou neděli utopil na pískovně nedaleko obce Tušť na Jindřichohradecku. Pravděpodobně byl pod vlivem alkoholu. Jen o den dříve záchranáři vyjížděli k záchraně muže na rybníku Mrhal na Budějovicku, bohužel už bylo pozdě. Smutný výčet doplňuje utonulý plavec ve Vltavě v Českých Budějovicích, jehož minulé úterý v kritickém stavu vytáhly na břeh dvě paddleboardistky. Muž později v nemocnici zemřel.

Už se zdálo, že by letošní léto mohlo být z pohledu utonulých mimořádně klidné, trojice obětí za pouhé čtyři dny ale ukázala, jak zrádný může být pobyt ve vodě. „Bohužel se k nim minulý týden přidal ještě senior, kterého se podařilo vylovit z vody až po desítkách minut, kdy zůstal pod hladinou. Celkem tak máme za letošní léto čtyři oběti tonutí, šest dalších případů naštěstí neskončilo úmrtím,“ připomíná mluvčí jihočeských záchranářů Zuzana Fajtlová.

Oproti loňsku je to výrazný nárůst, tehdy záchranáři řešili pouze jediný případ utonutí, ale k topícím se osobám vyjížděli desetkrát. „Jinak ale letošní počet úmrtí spíše kopíruje dlouhodobé statistiky. Měli jsme také roky, kdy bylo sedm utonulých za léto. Zajímavé také je, že jsme letos zatím ani jednou nevyjížděli k topícím se vodákům. Zřejmě za to může i sucho a nevyhovující podmínky pro řadu z nich,“ myslí si Fajtlová.

Většina letních výjezdů souvisí s rekreací nebo plaváním na přírodních vodních plochách. Jihočeští policisté ale v jiných částech roku evidují různé důvody úmrtí ve vodě, třeba sebevraždy. „Například loni v únoru jsme řešili případ, kdy muž vstoupil do řeky a začal plavat proti proudu. Poté zmizel pod hladinou a podařilo se ho objevit už bez známek života,“ říká jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Podle něj neštěstím nahrává i to, že lidé podceňují vodní osvěžení ve velkých vedrech nebo jsou pod vlivem alkoholu. Problémem bývá také nedostatečné osmělení se před vstupem do neznámé vody. „Kromě toho řešíme i utopené osoby z motorových lodí, například na Orlíku. V této souvislosti pravidelně kontrolujeme, zda jejich řidiči nejsou pod vlivem alkoholu,“ vysvětluje Matzner.

Zároveň také nevylučuje, že podobné kontroly potkají vodáky na jihočeských řekách. „Většinou se tak děje právě v případě, kdy se stane nějaký úraz nebo větší škoda, anebo dostaneme informaci o opilé skupince na řece. Rozhodně to ale nevypadá tak, že bychom projíždějící vodáky namátkově kontrolovali někde ve vodě na okraji kempu,“ doplňuje policejní mluvčí.

„Lidé ztrácejí k vodě respekt“

Jako první k topícím se lidem zpravidla přijíždějí zdravotníci či hasiči, kteří v případě, že dotyčný ještě nebyl vytažený na břeh, záchranu zajišťují. Pokud je ale na místě někdo, kdo by ho z vody mohl vytáhnout, měl by se o to přinejmenším pokusit.

„Pochopitelně ale musí myslet při záchraně na vlastní bezpečí. Dobré je v takovém případě hodit topícímu se lano, pásek nebo nějakou větev, která ho může udržet nad hladinou vody. Musí si ale dávat pozor, aby ho dotyčný nestáhl ke dnu. Přitom je pochopitelně nutné zavolat co nejrychleji záchranné složky,“ jmenuje důležité kroky mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Podle zdravotníků v takových případech vždy rozhodují minuty. Pokud se podaří člověka z vody vytáhnout včas, je velká pravděpodobnost, že si z nehody žádné vážnější následky neodnese.

„Jestli ale pod hladinou stráví více minut, může upadnout do kómatu. Činnost srdce se sice při resuscitaci podaří obnovit, ale poškození mozku zůstává zpravidla trvalé. Mozkové buňky totiž odumírají bez kyslíku už po třech minutách,“ upozorňuje Fajtlová.

Nejlepším způsobem, jak podobným neštěstím předcházet, je podle plaveckých instruktorů prevence. Jako základ považují chodit k vodě vždy s doprovodem, který může v případě nouze zajistit pomoc při záchraně.

„Bohužel se mi ale zdá, že lidé obecně ztrácejí k vodě respekt, což se týká hlavně dětí a teenagerů. Ti si často myslí, že se jim nemůže nic stát. Všímáme si toho i na našich plaveckých kurzech,“ podotýká ředitelka budějovické plavecké školy PLCB Božena Šestauberová.

Sama také upozorňuje na to, že plavci často přeceňují své schopnosti a sami sebe hecují k překonávání různých dálek ve vodě. „Pokud si naopak moc nevěří, je dobré si do vody vzít různé pomůcky vyrobené ze speciální pěny. Nevhodné jsou různé nafukovací matrace, které mohou kdykoliv začít ucházet, což může být v případě, že je na nich dítě, velký problém,“ varuje Šestauberová.