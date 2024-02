Muž za útok mačetou v nemocnici do vězení nepůjde, byl při tom nepříčetný

Případ se stal loni 16. června a už o den později jihočeská policie obvinila z těžkého ublížení na zdraví tehdy devětadvacetiletého muže, který zranil v českobudějovické nemocnici čtyři zaměstnance. Nikdo z nich naštěstí po útoku nebyl v ohrožení života.

Personálu nemocnice se podařilo útočníka na místě zpacifikovat a předat ho policistům. Krajští kriminalisté následně zpracovávali návrh na to, aby mohli vzít útočníka do vazby. Hrozilo mu pět až 12 let vězení. K času strávenému ve vazbě však další pobyt za mřížemi nepřidá.

„Po všech provedených úkonech na místě činu, výsleších osob a především na základě znaleckých posudků, důležitý byl duševní stav obviněného, vyšetřovatel navrhl státnímu zástupci zastavení trestního stíhání,“ upřesnil dnes odpoledne jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Obviněný muž byl podle znalce v době činu nepříčetný, tím pádem nebyl trestně odpovědný. „Státní zástupce návrhu vyhověl a trestní stíhání zastavil,“ dodal Matzner.

Zmínil také, že cestou soudního rozhodnutí útočníkovi pravděpodobně bude uloženo ochranné léčení.