Nouzový stav připravil lidi o zaměstnání. Snad nás vezmou zpět, věří

Za normálních okolností by třiadvacetiletý Martin z Českých Budějovic vyrazil ráno do zaměstnání. Jenže teď je všechno jinak. Na začátku týdne mladík zamířil na úřad práce. O místo ho snad jen dočasně připravila opatření a omezení zavedená kvůli epidemii koronaviru.

„Měl jsem nové zaměstnání v jedné restauraci. Jenže ta je teď zavřená, a tak jsem byl jako nováček první na ráně. Šéf mi řekl, že až to skončí, vezme mě zpátky. Tak snad jo,“ povzdechl si pod rouškou Martin, když vstupoval na úřad v Klavíkově ulici v krajském městě.

Ten je teď z důvodu krizových opatření otevřený jen v omezené době v pondělí a ve středu od 9 do 12 hodin, a to navíc pouze pro objednané klienty. Ostatní mají své žádosti řešit především e-mailem či po telefonu.

Přesto tam po otevření v týdnu zamířilo hodně lidí. O práci totiž přišla řada lidí. Situace se může navíc stupňovat s tím, jak podnikatelům budou docházet uspořené peníze, kterými mohou pokrýt výplaty zaměstnanců. Velký dopad má zákaz shromažďování právě na hospody, kavárny či bary.

„Na měsíc jsme nějak zabezpečení a zvládneme to, máme úspory. Pokud by to mělo trvat déle, je to beznadějné a budeme muset propouštět. Na výplatách nás to stojí statisíce korun, ale zisky jsou teď prakticky nulové. Sice vaříme a rozvážíme jídlo, ale to je i proto, abychom alespoň něco dělali a třeba tím někomu pomohli,“ potvrdil spolumajitel jedné českobudějovické restaurace, který si nepřál zveřejnit své jméno.

Také úřad práce potvrdil, že už eviduje více žádostí od lidí, kteří pracují v pohostinství, ale také ve službách a v cestovní ruchu.

„Právě tyto oblasti postihla přijatá epidemiologická opatření v největší míře a zaměstnavatelé dočasně uzavřeli své provozy. Hlásí se také ti, kteří pracovali ve výše uvedených oborech v zahraničí, především pak v Rakousku a Německu,“ upozornila mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Narážela tím třeba na případ Soni Kovářové z Českých Budějovic. Ta měla s přítelem zajištěnou práci v hotelu v Rakousku, ale také už tam nedělá. „Nedá se nic dělat. Museli jsme tak uspíšit sestěhování s partnerem, abychom ušetřili za nájem. Teď se to pokusíme řešit formou nějaké brigády a pak se uvidí,“ reagovala. Také ona je předběžně domluvená, že se do zahraničí za prací vrátí.

Hodně zaměstnavatelů, kteří propouští, nebo se k tomu chystají, slibuje, že si pak své zaměstnance vezme zpátky. „Je to tak, uvádějí, že po skončení karantény přijmou propuštěné zpět. Pokud jde o OSVČ, je mezi nimi také řada těch, kteří kvůli omezením dočasně přerušují svou činnost. Situaci průběžně monitorujeme a vyhodnocujeme,“ dodala Beránková.

Nezaměstnanost byla nízká

Neuvedla, o kolik by se mohla nezaměstnanost v kraji v nadcházejících měsících zvýšit. Skutečnost je taková, že byla dlouhodobě rekordně nízká, což určitě přestane platit. Ke konci února byla například na Českobudějovicku dokonce pod dvěma procenty, celkově pak v Jihočeském kraji pouze 2,6 procenta.

Na tom, jak se budou čísla měnit, závisí i rozhodnutí vlády o dočasném zrušení odvodů za sociální a zdravotní pojištění. Pomoci může také režim kurzarbeit, kdy se stát podílí na nákladech firmy, když se zaměstnancům zkrátí pracovní doba.

Pomoci malým a středním podnikatelům už se chystá také třeba město České Budějovice. Týká se to těch, kteří mají provozovnu v prostorách objektů spadajících do majetku města.

„Rádi bychom podpořili živnostníky v době, kdy mají své provozovny uzavřené. O přesné formě pomoci a rozsahu budeme ještě diskutovat. Ze strany města se nabízí úleva související s nájmy v nebytových prostorách,“ uvedl primátor Jiří Svoboda. Jde přibližně o 180 provozoven v Českých Budějovicích.