Volné byty pro uprchlíky ubývají, v plánu je i ubytování v tělocvičnách

Přicházejí jen s minimem osobních věcí. Často jdou do země, kde nikoho neznají. Podle údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny se do systému zdravotního pojištění na jihu Čech zaregistrovalo k pondělnímu ránu 6 500 Ukrajinců.

V Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině (KACPU) denně zaevidují v průměru 400 uprchlíků. Od otevření 3. března do neděle 13. března jich tudy prošlo už 5 068. Většinou starších lidí, žen a dětí.

„V první vlně přijížděli ti, kteří tu měli rodinu, známé, mnohdy tak nepotřebovali ubytování. Teď naopak přicházejí uprchlíci z míst, kde se bojuje, a počet požadavků na ubytování tak roste. Přes KACPU jsme zajišťovali ubytování zatím pro 438 lidí. V případě potřeby zařídíme i odvoz na místo,“ uvedla v pondělí ráno vedoucí krajského odboru krizového řízení Marta Spálenková s tím, že ubytovací kapacita kraje je velmi proměnlivá.

„Doděláváme prostory, které je třeba dovybavit. Současně se stále hlásí lidé s nabídkou pomoci,“ popsala Spálenková. Střechu nad hlavou zajišťují uprchlíkům také jihočeská města.

V Českých Budějovicích z 15 městských bytů vyčleněných pro Ukrajince přidělili dosud 13. Zhruba dvacet míst je také radnice připravena uvolnit v městském domě na Šumavě v Nové Peci.

„V pondělí jsme na jednání rady řešili i další možnosti. Ministerstvo vnitra chce všechno ještě více koordinovat, podle toho také budeme reagovat. Ale chtěli bychom jednat například o uvolnění části prostor výstaviště, kde by mohli uprchlíci také přechodně být,“ naznačil Tomáš Bouzek, náměstek primátora.

Tábor má pro uprchlíky k dispozici 29 městských bytů. Jak ale upozornil místostarosta Martin Mareda, některé je třeba zrekonstruovat, což může trvat i několik měsíců.

„V první fázi můžeme tento týden nabídnout 17 bytů, které jsou už hotové nebo těsně před dokončením,“ sdělil Mareda s tím, že za normální situace by směřovaly po rekonstrukci do výběrového řízení, do něhož se může přihlásit každý.

„Není to tak, že by mělo město v záloze byty pro humanitární účely. Každý se zároveň nachází i v jiné lokalitě,“ vysvětlil Mareda.

V Písku už našlo azyl přes sto uprchlíků a město hlásí, že ubytovací kapacity, které pro ně mělo k dispozici, jsou plné.

Nejvíce, 50 míst, nabídl bývalý internát v Sovově ulici. Ten je ale možné využívat jen do konce května. Pak radnice počítá se zahájením jeho rekonstrukce – v budoucnu se má změnit na pobytové zařízení pro seniory.

„Hledáme možnosti dalšího umístění uprchlíků, kteří jsou nyní v Sovově ulici. Město eviduje například nabídky od soukromých osob. Chce také pomoci při zprostředkování pronájmu bytů za zvýhodněných podmínek mezi majiteli a uprchlíky,“ informovala mluvčí radnice Petra Mešťanová.

Budvar nabídl celý hotel, který je před opravou

Město pro Ukrajince současně vyčlenilo 14 bytů, další připravuje. Některé již mají první nájemníky. Domovní a bytová správa poskytla sedm pokojů v ubytovnách, jež spravuje. I ty jsou nyní plné.

Pomoc nabízejí i provozovatelé hotelů a penzionů. Například Budějovický Budvar už minulý týden otevřel pro uprchlíky celý hotel Malý pivovar v centru krajského města.

„Hotel byl zavřený, protože jsme se připravovali na jeho rekonstrukci. Ta prozatím počká a pokoje využijí lidé prchající před válkou na Ukrajině. Je tam 80 míst,“ potvrdila Monika Grešová, personální ředitelka Budvaru.

Jak dlouho budou moci především matky s dětmi zůstat, nechtěla odhadovat. Určitě to mohou být týdny, i několik měsíců. Přes veškerou snahu se ale ubytovací kapacity v kraji pomalu tenčí a už teď je jasné, že brzy přestanou poptávce stačit.

„Nutnost ubytovávání například v tělocvičnách je otázkou několika dní,“ podotkla Spálenková.

Na tento problém upozorňuje také Asociace krajů ČR. Její předseda a jihočeský hejtman Martin Kuba řekl v diskusním pořadu Otázky Václava Moravce, že kraje mají vytipované lokality, kde by mohly vzniknout stanové tábory, až jiné ubytovací kapacity dojdou.

Místa ale musejí mít připojení na kanalizaci, elektřinu a vazbu na infrastrukturu, aby děti mohly chodit do škol a uprchlíci se mohli zapojit do běžného života.

Jihočeský kraj má podle Kuby ještě 400 až 500 ubytovacích míst v internátech a podobných zařízeních. Poté může nabídnout asi 1 500 míst v tělocvičnách či sportovních halách. Následně by byly k dispozici už jen místa, kde například nejsou sprchy, pouze toalety.