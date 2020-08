V Českých Budějovicích nedaleko řeky Vltavy rozkvetla na louce láska

Letos v dubnu to vypadalo, jako když někdo do trávníku na louce nedaleko všesportovní haly v Českých Budějovicích vypálil nápis LÁSKA. Zmizela totiž tráva a na místě zůstala jen holá zem ve tvaru pěti velkých písmen. Byla to však součást festivalu Umění ve městě.