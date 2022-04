Do škol a školek zatím chodí tisíc ukrajinských dětí, kapacity zatím stačí

„K pondělku máme na základních školách přibližně 800 žáků, z toho čtvrtina je zařazená do adaptačních skupin. Okolo 130 dětí je také v mateřských školách. Ministerstvo školství spustilo ke stejnému dni sběr dat k počtům těchto dětí,“ upřesňuje množství ukrajinských dětí na jihočeských školách Pavel Klíma, náměstek hejtmana pro oblast školství.

Desítky z nich už také navštěvují několik českobudějovických škol. Před dvěma týdny se pro ně poprvé otevřely třídy na ZŠ Máj II, ZŠ v Nové ulici a své kapacity poskytla také Mateřská škola Větrná.

Do školy v Nové ulici momentálně dochází 85 dětí ve třech třídách, a to od nejmenších prvňáčků až po žáky 9. ročníků. „Ve výuce působí také ukrajinská asistentka, která pomáhá překonávat jazykovou bariéru,“ tvrdí náměstek budějovického primátora Tomáš Chovanec.

Dvě třídy mají i na Máji, kam dochází necelých 40 dětí z řad uprchlíků, kteří se do Česka dostali především ze střední a východní Ukrajiny.

„Máme tu tři učitele z Ukrajiny pro čistě ukrajinské třídy a jedna paní učitelka navíc umí česky. Do běžných tříd jsme začlenili asi čtvrtinu všech dětí,“ popisuje situaci ředitelka školy Marie Nedvědová.

Ukrajinské žáky mají téměř ve všech strakonických školách. Zdaleka nejvíce jich je na ZŠ F. L. Čelakovského, kam momentálně dochází 46 dětí. Ani jednoho žáka z Ukrajiny naopak nyní nemají na ZŠ Povážská a do mateřských škol dochází pouze pět malých dětí. „Tento týden by ale mělo ještě jedno přibýt,“ doplňuje mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková.

Právě na ZŠ F. L. Čelakovského se snaží k uprchlíkům přistupovat individuálně. Vedení školy zohledňuje možné psychické problémy, které si děti z válkou zasažené země přinášejí.

„Zařazujeme je do běžných tříd s tím, že chodí do nižších ročníků než na Ukrajině. To se však netýká prvňáků a ani deváťáků, kteří se už připravují na střední školu. Snažíme se také děti z jedné rodiny nechávat pohromadě. Narážíme už na limity s místem v učebnách,“ popisuje ředitel školy Radek Čejka.

Zároveň se také poohlížejí po ukrajinské učitelce, která by mohla odbourat jazykovou bariéru mezi dětmi a českými pedagogy.

„Jednu takovou bychom měli v blízké době přijmout a bude s žáky opakovat učivo z Ukrajiny. Navíc jako druhý cizí jazyk vyučujeme češtinu a snažíme se také zprostředkovat online výuku z jejich domovské země,“ doplňuje Čejka.

Komplikace však mají ve Strakonicích s umístěním nejmenších dětí do mateřských škol. Kapacita těchto zařízení ve městě je totiž naplněná a s dalšími příchozími uprchlíky by mohla mít radnice v tomto ohledu problém.

„Naštěstí nám nyní pomáhá zákon na pomoc uprchlíkům Lex Ukrajina, takže nejsme povinní dokládat dodržování některých hygienických norem ohledně umístění dětí, počtu toalet a podobně,“ připomíná místostarosta města Rudolf Oberfalcer.

Hlásí se i na střední školy

Žáci z Ukrajiny už se učí také na třech jindřichohradeckých školách, kam na začátku týdne docházelo 33 dětí. Šest dalších je pak nahlášených i do jedné mateřské školy.

„Žáci se začleňují do třídních kolektivů českých žáků podle odpovídajících ročníků. Rodiče ale upozorňujeme, aby se nejprve adaptovali na české prostředí a pak přihlašovali děti do škol,“ podotýká mluvčí jindřichohradecké radnice Eliška Čermáková. Podle ní jsou kapacity škol ve městě zatím dostatečné.

Podobná situace je i v menších sídlech. Například v ZŠ ve Školní ulici v Bechyni na Táborsku v úvodu týdne měli devět ukrajinských dětí, což podle ředitele školy Milana Petra zatím není žádný problém. Samozřejmě ale očekává, že řada jich do města ještě nejspíš přijde, a situace se tak může rychle obrátit.

„Děti k nám nastupují postupně a rodiče je chtějí ihned začlenit do kolektivu, což také děláme. Bohužel zatím nemáme žádnou ukrajinskou asistentku; s jednou teď jednáme. Co se týče komunikace, tak žádné větší problémy nemáme. Děti jsou šikovné a učí se samy v kolektivu českých žáků,“ popisuje Petr situaci na škole.

Vedení kraje nyní také začíná monitorovat počty Ukrajinců na středních školách, první čísla ale bude mít až na počátku dubna.

„Starší děti mají možnost se vzdělávat i na středních školách. Odbor školství nyní také registruje větší počet uchazečů o uznání vysvědčení ze středních škol, což by mohli případně potřebovat v dalším studiu,“ doplňuje náměstek hejtmana Klíma.