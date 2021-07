Areál v lesích prodá Písek za 8,3 milionu, lékař tam chce domov seniorů

V Píseckých horách stojí už od počátku 19. století. Původní hostinec sloužil postupem času jako penzion, ubytovna učňů, léčili se tam lidé s plicními chorobami a následně i psychickými potížemi. Před pěti lety se ale léčebna přestěhovala na novou adresu do Písku a objekt U Honzíčka zůstal nevyužitý a chátrá.

Město areál už před lety zařadilo mezi nepotřebný majetek určený k prodeji. Jenže zájemci se nehrnuli, i když představitelé Písku postupně snižovali cenu.

Letos v lednu zastupitelé rozhodli, že ho město bude nabízet na realitních inzertních webových stránkách. A zájemci o prohlídku se začali hlásit. Z celkových 12 zůstali nakonec ve hře dva, kteří představili svůj záměr na zasedání zastupitelům.

„Mám atestaci ze všeobecného lékařství a urgentní medicíny. Mým snem je vytvořit si vlastní lůžkové zařízení pro seniory, poskytnout jim službu rodinného typu. Objekt U Honzíčka by tak mohl i nadále sloužit účelu, pro který byl využívaný už řadu let předtím,“ popsal lékař Zsolt Kecskeméthy z Prachatic, jehož plán zahrnuje rekonstrukci objektu.

„Nechci mít zařízení pro sto lidí, protože pak nemají adekvátní péči a ani personál k nim není tak vlídný, jak bych si představoval. Kolem 40 až 50 lůžek je optimální. V okolí jsou chaty, lesy. Myslím, že pro seniory je místo ideální. Je škoda použít objekt na cokoliv jiného,“ podotkl.

Starostce Evě Vanžurové (Pro Písek) se ale nelíbilo, že by byli důchodci „odsunutí“ za město. „Máme vyzkoušené ze zařízení ve městech, že mnoho z nich se rádo podívá mezi lidi, ať už s pomocí, nebo sami. Dát je k Honzíčkovi znamená, že jim tuto možnost odepřeme a odřízneme je od společenského života,“ upozornila starostka.

Podle lékaře by ale tento problém vyřešilo služební auto, které by klienty vozilo podle potřeby do města a zpět, ať už za nákupy, nebo třeba za kulturou.

Druhým zájemcem byla společnost Roklan development. Ta přišla s návrhem proměnit objekt v krátkodobé, volnočasové ubytování ve formě apartmánů bez restaurace.

„Rekreační zařízení je věc, která přitáhne dvakrát více turistů, a to zrovna v Píseckých horách asi nechceme,“ podotkl opoziční zastupitel Jiří Hořánek z hnutí ANO.

Někteří zastupitelé navrhli byty

Do hry ale vstoupilo i město. Další variantou totiž bylo, že by si objekt nakonec nechalo a vybudovalo v něm 15 bytů.

„Na to jsme si nechali vypracovat i ověřovací studii. Dalším krokem by muselo být zahrnutí lokality U Honzíčka do změny územního plánu a změnit způsob využití pozemků, aby bylo možné areál na byty předělat,“ naznačila místostarostka Petra Trambová (Pro Písek).

Celá akce by podle studie vyšla na zhruba 50 milionů korun. Právě tato možnost spustila mezi představiteli Písku dlouhou debatu.

„Návrh na přestavbu na byty se mi líbí, víme, že jsou pro město dlouhodobě potřebné. Některé bychom si mohli nechat ve vlastnictví a použít je pro sociální fond a dlouhodobě ho zvyšovat. Rozpočet, pokud by to bylo v předpokládané hodnotě kolem 50 milionů, by to ve střednědobém výhledu zvládl,“ podpořil návrh i opoziční pirát Josef Soumar, který dlouhodobě usiluje o ponechání Honzíčka v majetku města.

„Velmi brzy se dostaví dálnice D4 a Písek začíná být v hledáčku lidí pracujících v Praze, kteří tam ale nechtějí žít. Počet obyvatel v Písku neubývá, naopak, a já se nebojím, že by o tyto byty nebyl zájem,“ přidal se i místostarosta Ondřej Veselý (ČSSD).

Skepticky se k možnosti postavil Michal Čapek (ANO). „Snažíme se to prodat velice dlouho, teď jsme blízko. Nevěřím, že bychom opravili tento chátrající objekt za 50 milionů. A pokud máme soukromého investora, bylo by vhodné mu to prodat,“ nastínil Čapek.

A podobný názor měl i Rudolf Tyl (Pro Písek). „Ať město staví byty v Žižkových kasárnách, kde máme volný pozemek. Budovat je za městem v této lokalitě mi nepřipadá vhodné. Nebudou to určitě startovací byty pro rodiny s dětmi. Ty potřebují v blízkosti školku a zázemí, které tam není. Připadá mi to jako lokalita pro bohaté obyvatele a luxusní byty. Myslím, že takové město nemá zapotřebí stavět,“ shrnul Tyl.

Zastupitelé nakonec odhlasovali záměr prodat objekt zájemci za účelem vybudování domu s pečovatelskou službou za 8,3 milionu korun.