Bývalá psychiatrická léčebna U Honzíčka chátrá, Písek plánuje oslovit kraj

Objekt bývalé psychiatrické léčebny U Honzíčka je zařazen mezi nepotřebný majetek a město Písek se ho dlouhodobě snaží marně prodat. Častým důvodem nezájmu byly mimo jiné značné investice do chátrající budovy a omezená možnost využití podle tehdy platného územního plánu. Ten totiž neumožňoval komerční využití.

Dnes už sice díky změně územního plánu mohou případní noví majitelé zužitkovat prostor i komerčně, zájem ale ani tak nevzrostl. A to i přesto, že z původně požadovaných osmi milionů ho teď město prodává za šest milionů korun.

Objekt v Píseckých horách byl předmětem debaty i na prvním letošním zasedání zastupitelů. Místostarosta Petr Hladík (KDU-ČSL) dostal loni na podzim za úkol zahájit přípravu na jeho konkrétní využití.

Teď představil zastupitelům několik variant. Poskytnout U Honzíčka následnou péči lidem s roztroušenou sklerózou a cévní mozkovou příhodou, vybudovat zde odlehčovací službu pro postižené, nebo třeba chráněné bydlení či domov pro osoby se zdravotním postižením. Jenže takové využití budovy by znamenalo kombinaci několika služeb a ty se pohybují na rozhraní zdravotních a sociálních.

Další háček je v investici do objektu. „V současné době zde není žádný dotační titul na investici do takto hybridního zařízení. Platilo by ji tedy město, nebo by muselo hledat soukromého investora. Teď není reálné a v silách Písku takové zařízení budovat. Doporučuji proto pokusit se objekt U Honzíčka prodat s podmínkou poskytování zdravotních a sociálních služeb,“ informoval místostarosta Petr Hladík.

Zastupitel: Budeme se stále točit v kruhu

Proti takovému řešení se postavil zastupitel Jiří Hořánek (ANO). „Když před pěti lety projevil zájem o koupi původní provozovatel psychiatrické léčebny, zastupitelstvo na prodej nepřistoupilo. Po kolotoči diskusí jsme řekli, že to půjde k prodeji na volno. Pokud teď spějeme k tomu, abychom tam provoz zase nějakým způsobem zúžili, obavám se, že se ještě dva tři roky budeme točit v kruhu, až nebude co nabízet, městské služby tam vysází stromky a bude vystaráno,“ narážel Jiří Hořánek na fakt, že objekt léta chátrá.

Podle místostarostky Petry Trambové (Pro Písek) se za poslední rok sice o Honzíčka zajímalo několik společností, nakonec ale zájem ochladl. „Já osobně jednala s realitní kanceláří, která se zabývá výhradně obchodováním s nemovitostmi pro hotelová zařízení, a dvěma firmami, které jsou developery pro provozovatele Alzheimercenter. U těch jsme narazili už v úvodu jednání na jednoduchý fakt, že podmínkou zřízení takového centra je minimálně 120 lůžek,“ uvedla Trambová.

„Když U Honzíčka fungovala psychiatrická léčebna, bylo tam 57 lůžek s tím, že tam byly čtyř a pětilůžkové pokoje se společným sociálním zařízením. Standard dnešních Alzheimercenter je jedno až dvě lůžka a sociální zařízení na pokoji,“ popsala.

„Když navíc viděli investoři hranice pozemku v blízkosti lesa a my jsme jim nastínili, že je tam samozřejmě nepustíme s pětipatrovým objektem, tak ze svého záměru velmi rychle vycouvali a o nižší kapacitě vůbec nechtěli slyšet. Co se týká hotelového zařízení, tam měla realitka nějaké potenciální zájemce, ale je to necelý rok a nikdo se neozval,“ dodala Trambová.

Místostarosta Ondřej Veselý (ČSSD) varoval před prodejem bez omezení. „Nechci strašit, ale když to koupí někdo, jak to je, zprovozní kotel, nahází tam dvě stě matrací a na těch bude spát dvě stě zahraničních dělníkům, to si nedovedu představit,“ naznačil Veselý.

S návrhem na další krok pak přišla starostka Eva Vanžurová (Pro Písek), která chce jednat s Jihočeským krajem.

„Dala bych ještě šanci vzniku sociálního zařízení. Nabízeli jsme zástupcům Jihočeského kraje i možnost, aby to šlo v kooperaci kraj a město. Bylo nám řečeno, že to ještě nikdo nedělal, myslím, že můžeme být první a zkusit to. Ráda bych si nechala trochu času, jestli něco z jednání vyjde. Pokud ne, pak se už musíme rozhodnout,“ řekla. Její návrh pak zastupitelé odhlasovali.