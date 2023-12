V Týně nad Vltavou odvolali dvě tajemnice úřadu, opozice upozorňuje na bossing

Kromě dvojice pracovnic na úřadě v uplynulých týdnech skončila kvůli výtkám i vedoucí odboru hospodářské správy Petr Nováková, která podala výpověď. Věc se řešila až v závěrečné diskusi, kdy starosta města Karel Hladeček (ProTejn) vysvětlil odvolání tak, že za tím stojí závažná pochybení obou pracovnic.

„Situaci jsme konzultovali na příslušných místech, u paní tajemnice i na krajském úřadě. U paní Dudkové jsme se tak rozhodli na základě provedeného auditu na pracovišti krizového řízení,“ řekl starosta.

Hladeček však připustil, že nikdo nepožádal o souhlas s odvoláním tajemnice, což je za jistých okolností povinnost vedení města. „V tomto případě jejich souhlas nebyl nutný, protože došlo k hrubému porušení pracovní smlouvy,“ zdůraznil Hladeček.

Opoziční zastupitel a bývalý starosta Ivo Machálek (Trikolora) ale upozornil, že u obou pracovnic úřadu i jedné z vedoucích odboru docházelo ze strany vedení města k bossingu, který vyústil až k nuceným odchodům zaměstnanců.

„Jako scéna při komunistických procesech“

Vedoucí odboru hospodářské správy Novákové například vedení města vytýkalo, že nezvládá svou práci, byť zastávala na úřadě ještě jinou pozici. Její působení obhajovala právě bývalá tajemnice, po níž podle některých zastupitelů rada města chtěla, aby ji odvolala. I v této souvislosti nakonec údajně musela skončit sama tajemnice.

„Vy jste věděli, že z kraje nedostanete souhlas, tak jste hledali cokoli, abyste mohli zlikvidovat obě dámy. Byl jsem svědkem, jak místostarosta Ondřej Bouška (ProTejn) osobně dohlížel na vyklizení kanceláře tajemnice. Bylo to jak scéna při komunistických procesech z padesátých let. Očekávám, že se paní tajemnice bude bránit a město za to ponese následky,“ řekl Machálek.

Jeho slova potvrdil i Michal Chmela (Fandíme Týnu). Podle něj lze očekávat, že tajemnice bude po městu žádat kromě několikaměsíčního odstupného platu i náhradu za nemajetkovou újmu. Přitom navrhl, aby zastupitelstvo po diskusi hlasovalo o tom, zda schvaluje toto rozhodnutí vedení města.

Zastupitel Jan Novák (Piráti) připomněl podobné případy z Budějovic a Písku, kdy se po soudním sporu měli odvolaní tajemníci vrátit do úřadu a byli také náležitě odškodněni. „Je naprostou neschopností, pokud si nikdo z vás nedohledal, jak podobné případy končí. Nemluvě o tom, že do budoucna jsou mezilidské vztahy i důvěra na úřadu citelně poškozené,“ upozornil.

Část zastupitelstva opakovaně vyzývala vedení města, aby dalo prostor k vyjádření dotčeným pracovnicím, které byly přítomné. Tomu se starosta Hladeček bránil s tím, že by z toho nerad dělal veřejnou věc.

„Výpověď byla blesk z čistého nebe“

Po předání slova však odvolanou tajemnici v úvodu řeči přerušila právnička města Jana Čutková s tím, že nemůže vystoupit, protože není občanka Týna. Právo se veřejně obhájit tak jednomyslně schválili až nezvykle v hlasování zastupitelé.

„Pracuji zde dva roky. I přes některé neshody jsme se s kolegy respektovali. Chtěla jsem zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců. Výpověď byla blesk z čistého nebe. Pokud mi byla vytýkána špatná komunikace i se zaměstnanci úřadu, bylo to zcela mimo. Spíše za to může to, že jsem ne vždy souhlasila s názory a rozhodnutími vedení města. Poslední slovo bude mít soud a moc si přeji, aby rozhodl rychle a městu nevznikly větší škody,“ vyjádřila se.

Dalším z důvodů podle ní měla být také šikana na pracovišti, které se měla dopustit vůči některým kolegům. „S tím jsem ale nikdy nebyla seznámená a nic o tom nevím. Navíc jsem přijala směrnici na ochranu oznamovatelů podobných věcí,“ dodala Polívková Vraná.

K odvolání se vyjádřila také Dudková, která zmínila, že nedůvěru od nynějšího vedení cítila už krátce po loňských volbách. Podle ní situace dospěla až v jednání se známkami bossingu.

„I kvůli tomu jsem dala podnět na inspektorát práce, který byl přijatý jako odůvodněný, a doporučili mi, abych podala žalobu na dva statutární zástupce města. To jsem udělala. Myslím si, že obě výpovědi s tím úzce souvisí,“ uvedla.

V závěrečném hlasování zastupitelé určili, že rozhodnutí rady města neschvalují. Pro hlasovali všichni radní, ostatní zastupitelé hnutí ProTejn se zdrželi, všichni opoziční zastupitelé byli pro.