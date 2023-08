Na jih Čech jezdí více turistů z okolních zemí než před covidem

Především na Německo, Rakousko, Slovensko a další blízké země se při propagaci regionu v současnosti zaměřuje i Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR).

„Návrat zahraničních návštěvníků už je patrný. Počty turistů z Německa, Rakouska a Slovenska jsou již vyšší než před covidem v roce 2019, který byl z hlediska návštěvnosti opravdu rekordní,“ okomentoval jarní návštěvnost kraje vedoucí zahraničního oddělení JCCR Ondřej Flemr.

Zatímco ve druhém čtvrtletí roku 2019 přijelo 25 700 Němců, letos jich bylo o pět tisíc více. U rakouských turistů je ve statistikách Českého statistického úřadu (ČSÚ) vidět nárůst o tři tisíce. Častěji jezdili také Slováci nebo Poláci.

Cizinec utratí dva tisíce denně

Na základě zpráv z jednotlivých turistických oblastí se Flemr domnívá, že počty letních zahraniční turistů porostou i nadále. „Svědčí o tom obsazenost hotelů nebo návštěvnost infocenter,“ uvedl. Poznamenal, že podle terénního průzkumů agentury CzechTourism cizinec na jihu Čech průměrně utratí dva tisíce korun za den.

Příjezd turistů ze sousedních zemí potvrzuje českokrumlovská průvodkyně Karolína Kortusová, která město ukazuje především Američanům. „Vrátilo se hodně Němců, Rakušanů a Slováků. O prohlídky mají také zájem Korejci, ale i Češi,“ zmínila.

Počty ubytovaných v Jihočeském kraji ve 2. čtvrtletí rok 2021

Češi 135 800

cizinci 10 857

celkem 146 657

rok 2022

Češi 280 376

cizinci 70 663

celkem 351 039

rok 2023

Češi 301 615

cizinci 116 736

celkem 418 351

Zdroj: ČSÚ

Asiatů, kteří často navštěvovali tamní památky, však výrazně ubylo. Ještě před čtyřmi lety, kdy Číňané tvořili nejpočetnější cizojazyčné skupiny, hledal Český Krumlov zapsaný na seznamu UNESCO cesty k regulaci cestovního ruchu.

Dnes je situace klidnější. „Současná návštěvnost se blíží optimu. Myslím si, že 75 procent dosaženého stavu předcovidového období bude velmi dobrý úspěch a zároveň ideální mírou návštěvnosti,“ přidal kastelán krumlovského zámku Pavel Slavko.

Před vypuknutím covidu přijelo od dubna do května do Jihočeského kraje přes 48 tisíc Číňanů, letos jich bylo 1 126. „Naše služby si neobjednávali. Jezdili s vlastními průvodci, kteří většinou provázeli načerno bez licence. My jsme tedy naopak rádi, že tu nejsou,“ konstatovala Kortusová ze Sdružení průvodců Český Krumlov.

Jak popsal Flemr z JCCR, návrat asijských turistů ovlivňují různé faktory. „Počet návštěvníků z Číny je závislý na tamní vnitropolitické situaci a na pravidlech pro vycestování. U ostatních asijských zemí způsobuje nyní určité omezení pomalejší nárůst počtu leteckých spojů,“ vysvětlil vedoucí zahraničního oddělení. Dodal, že se JCCR soustředí na propagaci regionu v Jižní Koreji a Tchaj-wanu, odkud v poslední době přijíždí větší počet návštěvníků.

Oproti roku 2019 ČSÚ dále zaznamenal zásadní propad cizinců, kteří na jihu Čech nocují. Před třemi roky se v měřeném období v hotelích a penzionech ubytovalo přes 180 tisíc zahraničních hostů, tento rok jich přespalo 116 tisíc.

„Letošní sezonu jsme měli oproti minulému roku slabší. Je pravda, že Asiaté už tolik nejezdí, ubylo ale i ostatních národů. Máme několik rezervací na září a říjen, ale nejsou to takové počty jako před covidem,“ oznámila recepční českobudějovického hotelu Dvořák Lenka Mochalová.

Potvrdila, že mezi asijskými hosty dominují Korejci a Tchaj-wanci. Ti, podobně jako ostatní zájezdové skupiny, většinou zůstávají na jednu noc a další den pokračují do další destinace. Nejdelší dobu ubytování naopak volí Nizozemci. Průměrně v Jihočeském kraji strávili za druhý kvartál 3,4 noci.

Jihočeský region byl třetím nejnavštěvovanějším krajem, dohromady zde hosté za druhé čtvrtletí strávili 1 020 925 nocí. Tradičně nejvíce turistů mířilo do Prahy a druhým nejpřitažlivějším regionem byla jižní Morava.