Turistů v Jihočeském kraji opět přibývá, cizinců ale dál jezdí málo

Meziročně se na jihu Čech ubytovalo o 31 procent lidí více, oproti předcovidovému roku 2019 to ale bylo stále o pětinu méně. Víc turistů než do jižních Čech loni zamířilo stejně jako předchozí roky do Prahy a na jih Moravy. O 4,7 tisíce lidí více přijelo i do Královéhradeckého kraje. Jihočeský kraj se tak propadl až na čtvrtou příčku v návštěvnosti.

Většinu hostů loni tvořili Češi, bylo jich 1,1 milionu. Z aktuálních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) je ale vidět, že pomalu přibývá i zahraničních turistů. Meziročně z toho dokonce vychází nárůst o 160 procent. V kraji jich minulý rok přespalo přes 288 tisíc.

Do Českého Krumlova, který je mezi cizinci vyhlášený, se ale turisté z některých zemí nevrátili.

„Nepřijeli Japonci, Číňané, Tchajwanci ani Filipínci. Anglicky mluvící klientela částečně dorazila, ale pořád jsme byli na dvaceti až třiceti procentech toho, co před covidem. Nejvíce se vrátila německy mluvící klientela, ale i tam jsme tak na padesáti procentech oproti normálu,“ propočítal jednatel Sdružení průvodců Českého Krumlova Oto Šrámek.

Objednávky z Asie nechodí zatím ani letos.

To, že z cizinců loni mířili do jižních Čech hlavně hosté z Německa, Rakouska a Slovenska, potvrdila i Irena Kovárnová z krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích. Dále se podle ní vraceli i Poláci a Nizozemci.

Po covidu všichni začali cestovat

U domácích i zahraničních turistů stoupl také počet přenocování. U Čechů téměř o 15 procent na 3,56 milionu. „Z ekonomického pohledu je velmi důležité, že v součtu strávili turisté na jihu přes čtyři miliony nocí. K tomu připočtěme, že každý průměrně utratil tři tisíce korun za den, a dostáváme se na velmi vysoká čísla,“ propočítal ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) Petr Soukup.

„Rok začal ještě v covidovém režimu. Poznamenalo to hlavně horské hotely. Na druhou stranu potom přišlo velmi rychlé rozvolnění a v dubnu následovalo nadšení a hromadné cestování. Velikonoce tak byly nejúspěšnější za dlouhou dobu. A to mohu srovnat podle hotelů, o které se staráme nejen na jihu Čech, ale i po celé republice,“ zhodnotil Petr Šalda z iQ Hospitality Group, která řídí například Hotel Element v Lipně nad Vltavou.

V létě se pak podle jeho slov obměnila klientela. Část tuzemských turistů mířila k moři. Nahradili je ale cizinci. „Odhadem to mohlo být třicet procent ubytovaných. Další ranou byl příchod drahých energií, kdy se na tři týdny rezervace prakticky úplně zastavily a vypadalo to velmi špatně,“ zavzpomínal Šalda.

V momentě, kdy vláda začala mluvit o zastropování cen, se zase vše rychle vrátilo do normálu. I zimní sezonu zatím hodnotí pozitivně.

„Loni nebyl sníh, což znamená, že se nelyžovalo, neběžkovalo a nezamrzlo ani Lipno, takže se ani nebruslilo. Touto dobou byly kvůli covidu ještě zavřené hranice s Rakouskem a začala válka na Ukrajině. S tím přišla také nejistota ohledně energií. No a pak se všichni rozhodli, že po dvou letech naplno odcestují k moři. Pro nás to byl úplný zmatek. Už někdy na jaře jsme ale začali předvídat situaci a od léta jsme ztrojnásobily kampaně. A to jak pro tuzemské návštěvníky, tak i pro blízké státy,“ zhodnotil loňský rok Soukup.

K úspěchu podle něj pomohl i nový web jiznicechy.cz, kde jsou stovky tipů pro volný čas.

Letošním tématem bude voda

A pracovníci JCCR nechtějí polevit ani letos. Hlavním tématem propagace bude voda a vše, co s ní souvisí. „Pod tím si můžeme představit řeky, přehrady, jezera, potůčky, rybníky, studánky, ale třeba i sníh nebo pivovary. Máme tu toho opravdu hodně a v podstatě vše souvisí s vodou,“ upozornil Soukup.

Dodal, že centrála bude pokračovat i v projektu Nej místa, protože v jižních Čechách je řada lokalit, které jinde lidé nenajdou. „Kompletně jsme dokončili i mapu všech rozhleden a vyhlídek, která bude dostupná na webu i ve všech infocentrech,“ naznačil Soukup.

Mezi další priority bude patřit podpora kongresové turistiky, zviditelnění filmových míst i poutního turismu.