Příjezd do Budějovic zůstane kvůli stavbě dálnice D3 zavřený do jara 2023

Dlouhodobě je toto poměrně frekventované místo neprůjezdné z důvodu stavby dálnice D3 a tunelu Pohůrka. Jelikož však tuto akci provázejí komplikace a termíny se prodlužují, zůstane Dobrovodská zavřená déle.

„Bude to až do 30. dubna roku 2023,“ potvrdil Adam Koloušek, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Motoristé proto musí i nadále jezdit po objížďce přes Pohůrku a Ledenickou, kde je také drobnější omezení z důvodu budování D3 a pobočky Lidlu.

Dobrou zprávou je tak alespoň to, že by brzy měli mít nejen obyvatelé Dobré Vody možnost projít přes staveniště dálnice v Dobrovodské pěšky. ŘSD tam pro ně připravuje bezpečný koridor, který má začít sloužit pravděpodobně teď v srpnu. Bude tak možné kratší cestou přejít do Suchého Vrbného a dál do Budějovic.

Důvodů pro posunutí konce uzavírky v souvislosti s tunelem Pohůrka je podle ŘSD hned několik. „Například pozdní vydání rozhodnutí o povolení nakládání s povrchovými vodami či nedostupnost stavebních materiálů v souvislosti s extrémním nárůstem jejich cen,“ vyjmenoval mimo jiné Koloušek.

Celou akci už však prakticky na samém začátku prací obrovsky zdrželo také to, že se měnil projekt a tunel se staví jiným způsobem, než byl původní plán. Důvodem je spodní voda v místě stavby.

Zatímco obchvat Českých Budějovic by měl být hotový v roce 2023, samotný tunel bude až o rok později.