Problémy s tunelem zdrží dokončení dálnice D3 u Budějovic o rok a půl

Skutečnost, že obchvat kolem Českých Budějovic nebude v provozu v roce 2022, je už nějakou dobu jasná, ale že to bude dokonce až v roce 2024, to je novinka.

Jako obrovský problém se ukazuje stavba kilometrového tunelu Pohůrka, který je součástí úseku Úsilné – Hodějovice. Nad jeho vybudováním a následnou dostatečnou stabilitou si měsíce lámali hlavu odborníci. A místo bagrů a další těžké techniky tak měli opět práci projektanti.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) proto muselo původní termíny přehodnotit. „Bohužel musíme konstatovat, že se zahájení provozu z důvodu problematiky tunelu Pohůrka zásadně zpozdí. Lze očekávat, že zprovoznění Pohůrky, a tím celé stavby, bude až v roce 2024,“ potvrdil MF DNES Jan Studecký, mluvčí ředitelství.

Někteří se už dříve snažili zpoždění uměle snížit tím, že mělo být přece hotovo v roce 2023, proto je dobré připomenout, co zaznělo při zahájení prací na úseku Úsilné – Hodějovice o délce 7,2 kilometru.

„Tato stavba kompletuje obchvat Českých Budějovic, který v celé délce dvaceti kilometrů zprovozníme v roce 2022,“ ujišťoval tehdy Jan Kroupa, dnes už bývalý šéf ŘSD. Při slavnostním poklepávání na základní kámen dokonce padaly i přesnější termíny, a to léto 2022.

Zdržení minimálně rok a půl je tak nyní jisté. Pro tunel Pohůrka zajistilo ŘSD úpravu zadávací dokumentace. Nechalo si zpracovat několik expertních a znaleckých posudků a postupuje podle jejich doporučení.

„Zhotovitel (Sdružení firem Hochtief CZ, Colas CZ a M-Silnic – pozn. red.) nyní zpracovává realizační dokumentaci, na základě které se rozhodne o dalším postupu,“ uvedl dále Jan Studecký.

Podle aktuálně zjištěných podmínek na stavbě pak také vzniká hydrologický model. Teprve poté se rozhodne o možnosti snižování hladiny podzemní vody po dobu stavby.

Na akci dohlíží generální ředitel

Problematika je natolik závažná, že má na ni zvýšený dohled přímo i generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Složitost a změny technického řešení při postupu prací a také nové posudky a expertizy tunel rovněž o něco prodraží. Nicméně to nemá být podle reakce ŘSD zásadní navýšení ceny. „Mělo by to být v jednotkách procent,“ doplnil mluvčí.

Vysoutěžená cena celého úseku byla 6,4 miliardy korun. Práce na něm začaly loni na jaře. V celé trase už je dobře vidět, kudy dálnice povede. V místě budoucího kilometrového tunelu, mezi Dobrovodskou a Ledenickou ulicí na okraji Budějovic, se toho však v poslední době příliš neodehrálo.

O prázdninách padlo rozhodnutí, že stavaři vyhloubí velkou jámu a do ní pak tunel uloží. Původně to mělo být postupné budování stěn, stropů a podlah, takto vznikne rovnou takzvaná krabice.

Naopak se aktuálně hodně změnila krajina dál od Ledenické ke sportovnímu areálu Složitě, kde je obrovský zářez do země. Vznikne tam velká mimoúrovňová křižovatka, jejíž nájezdy a větve budou mít dohromady skoro čtyři kilometry.

Práce postupují i na druhé části obchvatu z Hodějovic k Třebonínu, který je dlouhý 12,5 kilometru a bude stát sedm miliard korun. Kdo kolem stavby projíždí, tak vidí, že se krajina rychle mění kolem Roudného a směrem k Plavu i na dalších místech.

Ani tento úsek se neobešel bez komplikací. Brzy po zahájení vloni na jaře totiž stavbu opustil italský partner a vše tak zůstalo na slovenském Doprastavu.

Navíc za Roudným směrem dál na jih začal svah pod kopcem označovaným jako Rožnovský les vykazovat koncem roku 2019 známky nestability. Bylo tam tak nutné nechat provést doplňkový geotechnický průzkum, který skončil letos na jaře. Projektanti pak vytvořili novou dokumentaci a postup je takový, že svah zajistí pilotové opěrné stěny a z horní části svahu zem odtěží bagry.

Dobrou zprávou je, že se blíží vyhlášení soutěže na vybudování dalšího úseku směrem k hranicím s Rakouskem. Na podzim se chystá ŘSD vyhlásit tendr na část Třebonín – Kaplice, nádraží dlouhou 8,5 kilometru.