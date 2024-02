Rehabilitačních centra jsou plná, s rekonvalescencí mohou pomoct lázně

9:08

Lékaři pacientům vyměnili kolenní kloub a oni se těší, že hned nastoupí na rehabilitaci, aby ho co nejdříve rozcvičili. Jenže když se chtějí objednat, dozvědí se, že je plno. Slatinné lázně Třeboň proto nabídnou nový program, který by tento problém měl částečně vyřešit. Nazvaly ho Z nemocnice rovnou do lázní.