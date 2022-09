Žáci do svetrů nemusejí, jihočeské školy budou hledat úspory jinde

16:06

Ceny energií nutí ředitele jihočeských škol šetřit, kde se dá. Děti by ale dopady úsporných opatření pocítit neměly, teplota ve třídách neklesne pod 20 stupňů. Větší opravy a investice ale musejí počkat do příštích let.